【岡山大学】ダイバーシティ＆インクルージョンフォーラム in OKAYAMA 2025〔1/16,木 岡山大学鹿田キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 1月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、岡山放送株式会社、株式会社両備システムズと共催し、「ダイバーシティ＆インクルージョンフォーラム in OKAYAMA 2025」を、2025年1月16日（木）に本学鹿田キャンパスにあるJunko Fukutake Hall（J Hall）で開催します。

第1部では、岡山・世界から注目されている講師3人による「岡山で胎動するインクルーシブ活動」を紹介し、第2部では岡山で活躍するリーダーとともに、「ウェルビーイングな社会」をテーマにパネルディスカッションを行います。 今後、岡山を福祉の聖地にするために「ダイバーシティ＆インクルージョン」を発展させることを目的として開催いたします。



一人一人のウェルビーイングが実現できる共生社会にするために学びの多い内容となっていますので、ぜひご参加ください。

【日 時】

2025年 1月 16日（木）13:30～16:30 （開場 13:00）



【会 場】

岡山大学鹿田キャンパス Junko fukutake Hall（Jホール）

（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス内）

http://j-hall.med.okayama-u.ac.jp/access/index.html

【プログラム】

第1部 岡山で胎動するインクルージョン

エッスル財団（オーストリア）からのメッセージ

「情報から誰一人取り残されないために」ローカルメディアの挑戦

岡山放送 篠田吉央 氏（総合司会）

「色覚補助ソフトウェアVisolveの無償提供」デジタル機器のディスプレイの色を見やすく変換

両備システムズ 下田雅彦 氏

「日本に障壁のない世界を創る」欧州諸国から学ぶ日本の支援の未来

岡山大学病院聴覚支援センター 片岡祐子 准教授

第2部 岡山が目指すウェルビーイングとは？

パネルディスカッション

大原美術館名誉館長・人文知応援フォーラム代表理事会長 大原謙一郎 氏

岡山大学学長 那須保友 氏

両備ホールディングス取締役副会長（岡山商工会議所会頭） 松田 久 氏

岡山放送代表取締役社長 中静敬一郎 氏

ファシリテーター 岡山大学副学長 三村 聡 氏

エンディング

メッセージ動画 岡山大学SDGsアンバサダーCopain（コパン）

色覚補助ソフトを使用した動画あり



【対象者】

どなたでもご参加いただけます。



【定 員】

先着300人 （定員になり次第、受付を終了します）



【参加費】

無 料



【お申込み方法】

ご参加をご希望の方は、下記のURLからお申し込みください。

https://forms.gle/8QoewgmsxRmbrSzc6

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/DIF_okayama_2025.pdf

【主 催】

国立大学法人岡山大学

岡山放送株式会社

株式会社両備システムズ



【協 力】

岡山大学SDGsアンバサダー Copain、華道部 など



【協 賛】

岡山商工会議所

【その他】

・会場でサポートが必要な方は受付でお声かけください。

・当日は番組制作のために撮影の際にテレビカメラが入ります。ご来場の皆様が撮影の対象になる場合がありますので、予めご了承ください。気になられる方は受付でお声かけください。

・駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院聴覚支援センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index432.html

・岡山大学SDGsアンバサダー Copain

https://copain-6.jimdosite.com/

・岡山大学華道部

https://seikagai.ccsv.okayama-u.ac.jp/club/20

・岡山大学SDGsホームページ

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

会場となる岡山大学Junko Fukutake Hall（J Hall）（岡山大学鹿田キャンパス）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 研究・イノベーション共創管理統括部 社会共創課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8491

E-mail：office-agora◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3507.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)