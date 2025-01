~全国無料の新しい放送局BS10（ビーエステン）、1/10（金）誕生！～舘ひろし初の冠・映画番組が1/18（土）より放送スタート！「舘ひろし　シネマラウンジ」…初回紹介作品は『ヒート』

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(本社:東京都中央区/社長執行役員:佐藤崇充)は2025年1月10日(金)に全国無料BS放送局『BS10(ビーエステン)』を開局します。これにあわせて、J:COMなどのケーブル局でも視聴が可能となり、より多くの方にBS10をお楽しみいただけます。

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(本社:東京都中央区/社長執行役員:佐藤崇充)は2025年1月10日(金)に全国無料BS放送局『BS10(ビーエステン)』を開局します。これにあわせて、J:COMなどのケーブル局でも視聴が可能となり、より多くの方にBS10をお楽しみいただけます。

この開局にあたり、BS10-2チャンネルへと移動する有料の映画専門チャンネル『BS10スターチャンネル(読み:ビーエステンスターチャンネル)』とも連携し、より多くの視聴者の皆さんと映画の魅力を共有する番組が、毎週土曜のよるに新たに誕生します!

映画を愛する俳優・舘ひろしさんが、映画評論家・伊藤さとりさんと共に、世界中の名作映画の魅力を余すことなくお伝えする番組「舘ひろし シネマラウンジ」は、毎週土曜よる6時(初回1月18日は夕方5時30分)から、BS10とBS10スターチャンネルにて同時放送。今年、芸能生活50年を迎える舘ひろしさん初となる冠番組です。

舘ひろし

1月18日(土)の記念すべき第1回放送でご紹介する作品は、実力派俳優アル・パチーノとロバート・デ・ニーロの希少な共演作品としても知られる犯罪アクション映画『ヒート』です。映画本編の前後には、舘さんの注目ポイントや、作品にまつわる豆知識などもご紹介していきます。さらにこの日の放送は公式アプリ「つながるジャパネット」でも、同時配信。アプリには、映画を見ながらコメントを入力できるので、視聴者同士で感想を語り合いながら映画を鑑賞することができます。

『ヒート』(C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved.

この番組を通じて、きっと新たな発見に出会えるはず。土曜のよるは「舘ひろし シネマラウンジ」、どうぞお楽しみください!

新番組に向けて 舘ひろしコメント:

「俳優デビューする前から、『007』シリーズをはじめ、映画を観るのが大好きでした。

映画は、ふだん見られない世界を映し出してくれる最高の娯楽だと考えています。

世の中にはまだ知られていない名作で溢れています。

この番組はそんな名作を紹介していきますので、私と一緒に名作映画を楽しみましょう」

■放送情報

番組名:舘ひろし シネマラウンジ

毎週土曜日よる6時~放送 ※初回のみ:1月18日(土)夕方5時30分~

出演:舘ひろし、伊藤さとり

映画を愛する俳優 舘ひろしが、映画評論家 伊藤さとりと共に、世界中の名作映画の魅力を余すことなくお伝えする番組。記念すべき第1回は『ヒート』を放送。

舘ひろしと伊藤さとり

■放送予定作品:『ヒート』(吹替版)

妥協のないアクション描写とスタイリッシュな映像で知られるマイケル・マン監督の代表作としても知られる犯罪アクション映画。実在の捜査官と犯罪のプロとの戦いをモデルに、全編ロサンゼルス市内でロケを敢行。ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノは、劇中2人が初めて顔を合わせる緊迫の場面をアドリブの真剣勝負で演じている。

監督:マイケル・マン

出演:アル・パチーノ(声:青野武)、ロバート・デ・ニーロ(声:津嘉山正種)、ヴァル・キルマー(声:大塚芳忠) ほか

画像コピーライト:(C) 1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved.

*放送日時は変更になる場合がございます。

【放送形態】BS10(BS10ch)およびBS10スターチャンネル(BS10-2ch)。公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信を行います。見逃し配信はございません。

■1月18日(土)は、BS10開局特別編成「映画の日」をお届けします

BS10「開局10Days」映画の日

【「舘ひろし シネマラウンジ」および関連番組】

・午後2時30分~夕方5時30分 舘ひろし シネマラウンジ開始記念 映画『終わった人』生放送スペシャル

【内容】 冠番組の初回放送を記念し、映画『終わった人』と俳優・舘ひろしの魅力を語る特別番組を生放送!『あぶない刑事』をはじめ、俳優・舘ひろしと縁の深いお二人をゲストに迎え、舘さんの魅力はもちろん、撮影現場での裏話や逸話も交えてトークします。

【出演】 ゲスト:ベンガル、浅野温子 司会:伊藤さとり(映画評論家)

・夕方5時30分~よる9時 舘ひろし シネマラウンジ(映画:ヒート)※この番組のみBS10スターチャンネル同時放送※

■「開局10Days」特別編成概要

1月は「開局10Days」と題し、曜日ごとに「○○の日」を設け各カテゴリに特化した特別編成でお届けします。

また、番組ごとに日替わりプレゼントが当たる特別企画も!楽しみにお待ちください。

BS10開局10Days開催!

・Day1.:1/10(金)開局特別番組「はじめまして BS10です!開局記念 4時間生放送スペシャル!」

MCはBSJapanext開局時から自身の冠番組「国分太一のTHE CRAFTSMEN」を持つ国分太一、進行はフリーアナウンサーの吉田明世、趣味マスターとして旅やお酒など大人の趣味に精通している船越英一郎を迎え、BS10の魅力をお伝えします。

また、生放送中、公式アプリ「つながるジャパネット」でのコメント数に応じて、豪華賞品が当たる視聴者参加のスペシャル企画も開催します。

<放送日時>2025年1月10日(金)よる7時~

<総合MC>国分太一、吉田明世

<スペシャルMC>船越英一郎

<出演者>随時発表してまいります

<総合MC>国分太一、吉田明世 <スペシャルMC>船越英一郎

・Day2.:1/11(土)「旅の日」

日本全国の地域の魅力をお届けし、「行きたくなったらすぐ買える」をコンセプトにした各旅番組の豪華特別版を放送。

・Day3.:1/12(日)「アタック25の日」

新セット&特別ルールで放送開始。BS10PR大使 ポチャッコからの出題も!

さらによる7時からは「アタック25」初となるゴールデン帯での放送が決定!テレビ局の垣根を越えて各局の人気クイズ番組に出演経験があるクイズ芸能人たちがチームを組み、パネルを奪い合います。

・Day4.:1/13(月・祝)「ゴルフの日」

PGAツアー「ソニーオープンinハワイ」最終日を生中継!各ゴルフ番組の初回放送にはスペシャルゲストが続々登場予定!!

・Day5.:1/15(水)「麻雀の日」

2025 年より開催する「麻雀オールスター BS10 チャンピオンシップ」の組み合わせ発表および初戦を生放送!

・Day6.:1/17(金)「大人の趣味の日」

「国分太一のTHE CRAFTSMEN」では“遊びの天才・ヒロミ”に極上の大人の遊びを学ぶ特別編をお届け。

他にも釣り・野球・社会科見学など大人が楽しめる趣味番組の初回を放送。

・Day7.:1/18(土)「映画の日」

舘ひろし初の冠番組となる映画番組「舘ひろし シネマラウンジ」の初回放送!

さらにイケメンDJ「野村雅夫のムービージョッキー」の初回放送も!

・Day8.:1/19(日)「映画・ドラマの日」

日本初放送となる「YOUR HONOR~許されざる判事~」をはじめ、注目の韓国ドラマ3作の第1話を先行放送。

さらに、新映画番組「加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ」の初回放送をお届け。

・Day9.:1/25(土)「バスケの日」

バスケファン必見!「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 シーズン」を2試合中継!

さらにレギュラー番組にもスペシャルゲストが登場!バスケの魅力をとことん伝える1日に。

・Day10.:1/26(日)「長崎の日」

福山雅治のこけら落としライブの模様もお届け!長崎スタジアムシティ誕生ドキュメント「ReBORN NAGASAKI」、長崎から能登へ6組の豪華アーティストが歌でエールを送る「さだまさしチャリティーコンサート 長崎から、能登へ!」を放送!