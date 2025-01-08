「DJI製品ワークショップ Vol.2 Vlog編」をフジヤカメラ動画館にて開催！使い方やマルチカメラ編集に便利なタイムコードについて学べる！

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、2025年1月17日(金)にフジヤカメラ動画館(東京都中野区)にて「DJI製品ワークショップ」を開催いたします。

第2回目のテーマは「Vlog」。

大ヒット中のDJI Osmo Pocket 3やOsmo Action 5 Proなどの小型カメラの初歩的な使い方から、マルチカメラ編集に便利なタイムコードの使い方を実演します。



当日はシステムファイブのスタッフ、そしてDeity Microphonesの担当者も常駐し、皆様からのご質問にお答えいたします。

タイムコードに関しては直接メーカー担当から話を聞けるチャンスです。

参加費用は無料で、予約も不要です。来場者特典、購入者特典をご用意してお待ちしております。

DJI Osmo Pocket 3

DJI Osmo Action 5 Pro

開催日時

2025年1月17日(金)17:00～18:30

参加無料・予約不要

展示製品

会場

- DJI Osmo Pocket 3(https://www.system5.jp/collections/osmo-pocket-3)- DJI Osmo Action 5 Pro(https://www.system5.jp/collections/dji-osmo-action-5-pro-body)- Deity Microphones TC-1(https://www.system5.jp/products/n_1186942)- Deity Microphones PR-2(https://www.system5.jp/products/n_1195134)- Deity Microphones W.Lav Pro 3.5mm TRS(https://www.system5.jp/products/n_1195121)- Deity Microphones TC-SL1(https://www.system5.jp/products/n_1186954)

フジヤカメラ店 動画館

〒164-0001 東京都中野区中野5-62-9 KIK NAKANO 1st.BLD 1階（地図(https://maps.app.goo.gl/yQBiHHQx19Ea6Q2bA)）

主催

株式会社フジヤカメラ店

共催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/