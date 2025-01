ホテルプラザ神戸　マイメロディのオリジナルドレスで叶える甘い苺のウェディング

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社(本社:神戸市東灘区、代表取締役:前田 裕幸)が運営する「ホテルプラザ神戸」では、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の人気キャラクター「マイメロディ」のオリジナルウェディングプランを開始しました。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650203

- マイメロディ オリジナルウェディング

大好きなマイメロディとSWEETでとびきりCUTEなウェディングを。オリジナルドレスやブーケ、苺たっぷりのウェディングケーキをご用意いたしました。ホテルプラザ神戸でしか体験できない夢のようなひと時をご提案いたします。

特徴は5つ。ホテルプラザ神戸のオリジナルアイテムをご用意しております。

・マイメロディ オリジナルドレス&ヘッドドレス

・マイメロディ ブーケ

・マイメロディ ウェディングケーキ

・マイメロディ コース料理

・マイメロディ オリジナルペーパーアイテム

- マイメロディ ウェディングプラン

<挙式+披露宴プラン> 40名/3,544,520円~(消費税・サービス料込)

―マイメロディ 特別仕様―

・料理 マイメロディ コース

・ウェディングケーキ マイメロディ ケーキ

・証明書 マイメロディ 結婚証明書

・装花 マイメロディ ブーケ

・衣裳 マイメロディ ドレス&ヘッドドレス

・ペーパーアイテム マイメロディ 席札/メニュー/席次表

・宿泊 マイメロディ ルーム宿泊

<フォトプラン> 550,000円(消費税込)

・衣裳 新郎/タキシード 新婦/マイメロディ ドレス&ヘッドドレス

・美容 新郎新婦洋装各1点着付け、新婦ヘアセット

・写真 一時間撮影、70カット ※データ納品

・装花 マイメロディ ブーケ

・証明書 マイメロディ 結婚証明書

- マイメロディ コース料理

「 マイメロディ ウェディングコース 」

・プティ・オードブルのアソート ジャルダン風

・雲丹とポテトのロワイヤル仕立て

・オマール海老のコンソメ レッジャーノのテュイル

・伊勢海老のアンクルート ソース ショロン

・あまおうのグラニテ

・神戸牛フィレとフォアグラ 温野菜 トリュフソース

・ベリーのジュレ入りアールグレイ紅茶のムース&ストロベリー

・パン

・コーヒー

- マイメロディ ウェディング嬉しい特典

挙式の後は、ホテルプラザ神戸の「マイメロディ ルーム」にご宿泊いただくことも可能です。

マイメロディ ルームは、43.7平方メートル のゆったりとしたコーナーツインルーム。お部屋は、花嫁さまが実際にお召しになったウェディングドレスと同じドレスを着たマイメロディがデザインされています。

結婚式の幸せな思い出を胸に、パステルピンクのリボンやイチゴ、パールの可愛い小物がちりばめられたお部屋で、マイメロディの世界観をそのままお楽しみください。

URL: https://bridal.hotelplazakobe.co.jp/mymelody_wedding/

お問い合わせ:078-846-5422(ブライダルサロン直通/10:00~17:00 ※定休日:月・火曜日)

※マイメロディのライブキャラクターは付属しません。

※上記料金はいずれも消費税が含まれています。※写真はイメージです。

※予告なく内容を変更させていただく場合がございます。

※最新の情報はホームページをご確認ください。

施設名:ホテルプラザ神戸

所在地:〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号(六甲アイランド内)

地上19階 地下2階

地下1・2階:駐車場

3階 : フロント、ケーキショップ「KARIN」

11階 : バンケットルーム、チャペル

12階~17階:客室

18階 : レストラン、バンケットルーム

客室 : 139室

ホームページURL:https://www.hotelplazakobe.co.jp

お客様のご予約・お問い合わせ先:078-846-5422(代表)

本件に関する報道関係者からのお問合せ先:078-846-5405(広報)