NEW【水曜どうでしょうグッズ】水曜どうでしょうロックグラス新登場！

北海道テレビ放送株式会社(C)HTB(C)HTB(C)HTB(C)HTB

HTB北海道テレビの人気番組「水曜どうでしょう」でかつて登場した番組ロゴ入りのロックグラス。地元・北海道の匠の技でグッズ化が実現しました!

水曜どうでしょうロックグラス

2020年に北海道を皮切りに全国各地で放送された水曜どうでしょうの企画「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」。DVD/Blu-ray化を記念して、枠撮り(番組の最初と最後のコーナー)で鈴井貴之さんと大泉洋さんが手に持っていた番組ロゴ入りのロックグラスを“再現”しました!

手掛けて頂いたのは、北海道・小樽市のガラス工房「KIM GLASS DESIGN」さんです。小樽のクリスタルガラスを原料に選び、得意の吹きガラスの製法で一つ一つ手作業で作って頂きました。

均整のとれたフォルムでありつつ、手作りの風合いも感じられる逸品です。

これでお気に入りの飲み物を飲みながら水曜どうでしょうを観れば、ミスターや大泉さんの気分が味わえるかも?一般発売は第35弾DVD/Blu-ray「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」の予約開始日2025年1月22日(水)からです!

(C)HTB↑裏側には「How do you like wednesday」の文字も(C)HTB

■商 品 名 :水曜どうでしょうロックグラス

■価 格:16,500円(税込)

■先行発売:2025年1月11日(土)~13日(月・祝)水曜どうでしょうハウス一般公開会場

※数に限りがございます。

“ハウス”について詳しくは https://www.htb.co.jp/suidou/akabira/house.html

■一般発売:2025年1月22日(水)

HTBグッズ取扱店(https://www.htb.co.jp/goods/shoplist/index.html)、

HTBオンラインショップ(https://www.htbshop.htb.co.jp/)

■サ イ ズ :直径約8cm×高さ9.5cm

■そ の 他 :木箱入り(焼印あり)

「KIM GLASS DESIGN」代表:木村直樹さん「KIM GLASS DESIGN」

オーダーメイド商品や季節感を感じさせるような作品など様々なガラス製品を世に送り出している北海道・小樽市のガラス工房。代表:木村直樹さん。

HP)https://www.kimglassdesign.jp/

Instagram)https://www.instagram.com/info.kimglassdesign.jp/

ロックグラス登場作!“どうでしょうDVD・Blu-ray”の新しいタイトル登場!

水曜どうでしょう「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」(C)HTB

水曜どうでしょう第35弾DVD&Blu-ray「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」

2025年1月22日(水)予約受付開始 4月23日(水)発売

■商 品 名 :【DVD】水曜どうでしょう「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」

【Blu-ray】水曜どうでしょう「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」

■価 格:【DVD】 4,378円(税込) 2枚組、特典映像&副音声解説付き

【Blu-ray】 5,500円(税込) 1枚組、特典映像&副音声解説付き

Blu-rayのみオフショット写真集(ディスク内収録)付き

■本編総再生時間:200分前後(予定)

■予約特典:EURO21Tシャツアクリルキーホルダー(グリーン)(数量限定)

■特典映像:未公開映像、「生誕50周年記念!!大泉洋リサイタル」の幕間VTR(再編集)、副音声収録風景 他

同時リリース!「コンプリートBOX~Vol.7~」

コンプリートBOX~Vol.7~ (C)HTB

第31~35弾の5タイトルと専用ケースのセット!第35弾の予約特典付きです。

■価格:【DVDセット】23,034円(税込)

【Blu-rayセット】27,500円(税込)

・第31弾「ザ・ベスト(奇数)」

・第32弾「初めてのアフリカ」

・第33弾「四国R-14」

・第34弾「北海道で家、建てます」

・第35弾「21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇」

【専用ケースのみ】も同時登場!

専用ケースのみ (C)HTB

■価格:1,980円(税込)

※箱のサイズ(約):幅8.8×奥行14.4×高さ20cm

※「専用ケース」はケースのみです。DVD・Blu-rayは入っていません。

※予約特典は付きません。

<DVD・Blu-ray・コンプリートBOX共通情報>

■予約開始日:2025年1月22日(水)

■発 売 日:2025年4月23日(水)

■販 売 場 所:HTBグッズ取扱店(※HTBコーナー、タリーズコーヒー札幌HTB創世スクエア店は店頭受取のみ)

HTBオンラインショップ https://www.htbshop.htb.co.jp/

全国のローソンLoppi

Loppiオススメ(ネットショッピング)https://www.hmv.co.jp/loppi/

オフィスキューオンラインショップ「CUEPRO」https://cuepro.office-cue.com/