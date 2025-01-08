【2024年12月商品】モンチッチ×スタジオソータ「モンチッチ フロッキーマスコット2」発売開始！【ボックストイ】

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


モンチッチ×スタジオソータ「モンチッチ フロッキーマスコット2」 (ボックストイ 880円(税込))を、販売いたします。


ホビーショップなどにて発売開始いたしました。



ボックストイ


モンチッチくん おしゃぶりver.

モンチッチちゃん おしゃぶりver.


フロッキーマスコットシリーズ第2弾はおしゃぶりポーズ


ふわふわのフロッキー加工です😶‍🌫️



・商品名：モンチッチ フロッキーマスコット2


・発売日：2024年12月24日以降順次発売予定


・価格：ボックストイ 880円(税込)


・対象年齢：15才以上


・素材：PVC(フロッキー加工あり)


・サイズ：全長約60～75mm


・製造国：Made in China


・著作権表示：(C)2024 Sekiguchi Co.,Ltd.




スタジオソータ


手の平に収まるアートを、感動を届ける。




【会社概要】


社名：株式会社SO-TA／ソータ


本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301


HP ： https://www.so-ta.com/