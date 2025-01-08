【2024年12月商品】モンチッチ×スタジオソータ「モンチッチ フロッキーマスコット2」発売開始！【ボックストイ】
株式会社ＳＯ-ＴＡ
ボックストイ
モンチッチくん おしゃぶりver.
モンチッチちゃん おしゃぶりver.
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
モンチッチ×スタジオソータ「モンチッチ フロッキーマスコット2」 (ボックストイ 880円(税込))を、販売いたします。
ホビーショップなどにて発売開始いたしました。
ボックストイ
モンチッチくん おしゃぶりver.
モンチッチちゃん おしゃぶりver.
フロッキーマスコットシリーズ第2弾はおしゃぶりポーズ
ふわふわのフロッキー加工です😶🌫️
・商品名：モンチッチ フロッキーマスコット2
・発売日：2024年12月24日以降順次発売予定
・価格：ボックストイ 880円(税込)
・対象年齢：15才以上
・素材：PVC(フロッキー加工あり)
・サイズ：全長約60～75mm
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)2024 Sekiguchi Co.,Ltd.
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/