テックタッチ株式会社、経営体制強化に向けた新役員就任のお知らせ

テックタッチ株式会社

デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)国内シェアNo.1の「テックタッチ」を開発・提供するテックタッチ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 CEO:井無田 仲、以下 当社)は、経営体制の強化に向けて執行役員 VP of Customer Successの垣畑 陽が、新たに執行役員 VP of Customer Success / Operationsに、西田 雅俊が執行役員 Head of Corporateに就任したことをお知らせいたします。

テックタッチは、国内のDAP(Digital Adoption Platform)領域において、4年連続シェアNo.1(※)を獲得するなど、大手企業をはじめとして様々なお客様から支持をいただいています。また、昨今では生成AIも積極的に組み入れ、さらにお客様への価値提供の向上を目指しています。

このたび、現執行役員 VP of Customer Successである垣畑の管掌範囲をビジネス領域全体のOperationsへと広げ、西田が執行役員 Head of Corporateとしてコーポレート部門の責任者を務めることで、事業基盤と経営基盤をより強固にしていきます。そして、テックタッチは今後も「すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界」を目指し、皆様のITの利便性の向上に貢献していきます。

※出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000048939.html

垣畑 陽 執行役員 VP of Customer Success / Operations

■垣畑 陽 プロフィール

京都大学総合人間学部卒。商船三井で法人営業、経営企画(投資審査/グループ会社管理等)を担当。その後マッキンゼーにて新規事業戦略立案から生産現場の地道なカイゼン活動まで幅広く従事。2020年8月にテックタッチにジョインし、カスタマーサクセス領域を管掌。

2025年1月よりVP of Operationsを兼任し、Biz全体の組織・オペレーション最適化を担う。



■垣畑 陽 コメント

これまで担当してきたカスタマーサクセス(CS)領域で4年に渡り、お客様が「テックタッチ」を使って課題解決される最前線に関わらせて頂きました。この経験を活かし、今後はCS領域に加えより広くビジネス組織全体の観点からお客様への価値貢献を最大化し、またそれを可能にする組織・仕組みを作ってまいります。これまで以上にお客様のDXに貢献できるよう微力を尽くします、よろしくお願い致します。

西田 雅俊 執行役員 Head of Corporate

■西田 雅俊 プロフィール

慶應義塾経済学部卒。2008年に公認会計士試験に合格し、監査法人にて勤務。退所後エムスリー株式会社において経理業務、M&AおよびPMI業務に従事し、2020年からはアパレルスタートアップであるFABRIC TOKYOにてHead of Financeに従事。

2023年5月よりテックタッチに入社し、2025年1月より執行役員 Head of Corporateに就任。

■西田 雅俊 コメント

私がテックタッチに入社して2年弱の間にも、DAPに対するニーズは顕著に高まっていることを実感してます。当社のチームおよびプロダクトは、この増大するニーズに真っ向から応え続け、業界をリードする力があります。コーポレートの立場から、私はこの挑戦的な事業環境において戦う仲間を全力でサポートし、事業成長に貢献してまいりたいと思います。



■テックタッチ株式会社 代表取締役 CEO 井無田 仲 コメント

垣畑はCustomer Successの責任者として、組織の立ち上げから拡大をけん引し、当社のCS体制が競争優位となるまでを築き上げてくれました。当社がさらに成長していくためには、垣畑にビジネス領域全体まで責任範囲を広げていくことが最善の選択だと考えました。

また、西田は入社以来コーポレート部門を支えてくれており、Head of Corporateとしてより強固な経営基盤を構築していくために最適な人物だと考えています。

今年は、この新体制の下でさらなる飛躍の年とする所存です。国内DAP領域での圧倒的なNo.1ポジションに留まることなく、生成AIなどの新領域や海外進出への挑戦を実行していきます。日本のエンタープライズSaaSのモデルケースを作るべく、日々邁進して参ります。今後ともお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

■テックタッチ株式会社 採用情報

テックタッチでは、一緒に事業を大きくしていく仲間を募集中です。

ご応募をお待ちしています。



<採用ページ>

https://techtouch.jp/recruit/

<採用職種一覧>

https://herp.careers/v1/techtouch

■テックタッチ株式会社について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1を誇ります。600万人を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。さらに、AI活用ソリューション「Techtouch AI Hub」を展開し、AI機能開発に注力しています。私たちは革新的かつ信頼性の高い技術開発を通じて、あらゆる業界のDXを支援します。

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 :テックタッチ株式会社

設立 :2018年3月1日

代表取締役 CEO:井無田 仲

所在地 :〒105-7105

東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター5階ワークスタイリング内

事業内容 :デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」の開発および提供

URL :https://techtouch.jp/

メディアURL:https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

<サービス導入に関するお問い合わせ>

テックタッチ株式会社 営業担当:西野

URL:https://techtouch.jp/contact

<取材のお問い合わせ>

テックタッチ株式会社 広報担当:中釜・後藤・脇屋

pr@techtouch.co.jp