バレンタインシーズンに向けた、森永製菓の人気商品とサンリオキャラクターズのコラボギフト　「森永ビスケット×サンリオキャラクターズ」を1月16日（木）に発売

株式会社サンリオ(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ (C) Morinaga & Co., Ltd.

株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、社長:辻 朋邦、以下サンリオ)は、森永製菓株式会社の人気ビスケット・クッキーとコラボレーションしたバレンタインデー向けギフトシリーズ「森永ビスケット×サンリオキャラクターズ」を2025年1月16日(木)に全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売いたします。ハローキティ×マリー、ポムポムプリン×チョイス、シナモロール×ムーンライトの組み合わせによるコラボレーションで、限定デザインマスコットやパース、手提げバッグなどのオリジナル雑貨とビスケット・クッキーがセットになった、全15種類が登場します。

◆キュートで、おいしい!大切な人に気持ちとともに、バレンタインギフトを贈ろう!

今回のギフトセットは、限定デザインのマスコットやパース、手提げバッグや缶、ポーチなどの日常使いにぴったりな雑貨と森永製菓のお菓子がセットになったギフトセット全15種類をラインアップしました。友達や家族、大切な人にバレンタインデーに気持ちとともに贈るギフトや自分へのご褒美にもぴったりなシリーズです。サンリオキャラクターズが「マリー」「チョイス」「ムーンライト」のパッケージをイメージした衣装でビスケット・クッキーをちょこんと抱えているマスコットは、思わず全種類揃えたくなってしまう可愛さです。また、サンリオキャラクターズの顔がビスケットやクッキーにアレンジされた、ぬいぐるみのようにふわふわとした手触りのパースのほか、「マリー」「チョイス」「ムーンライト」のパッケージデザイン風の手提げバッグや缶、ポーチなど、日常使いにぴったりで持っているだけで楽しい気持ちになるアイテムも取り揃えています。

商品概要>

※記載価格はすべて税込です。全アイテムに森永ビスケット付き。

マスコット(全3種) 各2,497円

ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

森永ビスケットのパッケージをイメージした衣装でビスケットやクッキーを抱えたキャラクターたちのマスコットです。

パース(全3種類)各1,650円

ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

森永ビスケット・クッキーにアイシングデコレーションを施したようなデザインの小物入れです。ボールチェーン付きなので、バッグなどに付けてもかわいいアクセントに。

手提げバッグ(全3種類)各2,200円ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

ちょっとした外出に便利な文庫本やスマートフォンがすっぽりと入るサイズです。

サイズ:幅17cm×奥行き7.5cm×高さ19cm

缶(全3種類)各1,793円ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

小物入れとしてもアフターユースしていただける缶です。

サイズ:幅12.6cm×奥行き17.5cm×高さ7.7cm

ポーチ(全3種類)各1,980円ハローキティ&マリー、ポムポムプリン&チョイス、シナモロール&ムーンライト

ペンを入れたり、コスメを入れたりして使える大きめサイズのポーチです。

サイズ:幅18cm×奥行き7cm×高さ11cm

全アイテムに森永ビスケット・クッキー付き(1箱)

ハローキティ×マリー、ポムポムプリン×チョイス、シナモロール×ムーンライトの組み合わせです。

販売概要>

1. 商品シリーズ名:森永ビスケット×サンリオキャラクターズ

2. グッズページ: https://www.sanrio.co.jp/news/goods/mx-morinaga-biscuit-202501/

3. 発売日・販売ルート:

◇サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか(※一部お取り扱いのない店舗もございます)

発売日:1月16日(木)発売

販売個数制限:1月16日(木)~1月22日(水)までは、お一人様につき各アイテム各キャラクター1個までとさせていただきます。



・複数人分まとめてのお会計や並び直しはご遠慮ください。

・1月16日(木)~1月22日(水)までは店頭並びに電話でのお取り置きはご遠慮いただきますようお願いいたします。

・在庫についてのお問合せに関しては状況により対応できない場合がございます。

・状況により、予告なく制限が変更になる場合がございます。また、店舗により販売方法が異なる場合がございます。



◇サンリオオンラインショップ

発売日:1月16日(木)10:00より発売

販売個数制限:1月16日(木)~1月22日(水)までは、お一人様につき各アイテム各キャラクター1個までとさせていただきます。

※状況により、予告なく制限が変更になる場合がございます。



本店 https://shop.sanrio.co.jp/

楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/sanrio/

Yahoo!ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanrio/

4. 一般からの問い合わせ先:(株)サンリオ コンタクトセンター(土日祝日を除く平日10 時~17 時)

https://contact.sanrio.co.jp/hc/ja/requests/new