受講満足度95％！大手導入実績多数「チームワーク・チームビルディング研修」が導入企業から高評価【株式会社スプリングボード】

株式会社スプリングボード

株式会社スプリングボード（本社：兵庫県西宮市上ヶ原十番町2番39号、代表：足立 晋平）は、500名以上の大企業への豊富な研修実績と、95%という高い受講満足度を誇る【チームワーク・チームビルディング研修】を提供しています。急速なDX化やハイブリッドワークへの移行が進むなか、対面でのチームビルディングの重要性が再認識されています。同研修は、映像とスライド教材・グループワーク・ケーススタディなどを駆使した1日完結型プログラムで、随時の開催も決定。

【研修申し込みページ】https://springboard.ne.jp/training/teambuilding/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding(https://springboard.ne.jp/training/teambuilding/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding)

チームの相互理解と協働を促進！1日完結型の実践的チームビルディング研修が好評

組織の成果を高めるには、メンバー間の信頼関係とチームワークの強化が不可欠です。企業研修のスプリングボードは、課題に応える1日完結型の「チームビルディング研修」を展開中です。研修では、「共感力」と「対話力」の向上に重点を置き、組織の目標達成に向けたチームの相互理解と協働を促進。参加者主体のワークショップ形式を採用し、心理的安全性の醸成から効果的なコミュニケーション方法の習得まで、現場で即実践できる内容を提供しています。チームの一体感を高め、パフォーマンス向上を目指す企業から、実践的なアプローチとして高い評価を得ています。

【実際の声１.】

＜業界：教育・学習支援／企業規模：1万人以上＞

スキルアップ＋αの効果を実感しました。

研修では、自社で対象とする学生団体を想定し、団体の運営方法や主催行事の段取り・コミュニケーションの取り方などをレクチャーしていただきました。受講者に「研修後のアンケート」を実施したところ、約95%の受講者が満足する結果に。アンケートに記載されたコメントからも、学生にとって学びの多い研修だったことがわかり、 事務局としても非常に満足しています。

【実際の声２.】

＜業界：情報・通信／企業規模：500名以上＞

納得感が、社員の力を引き出すとわかりました。

スキルを単に付与するだけでなく、実践的な行動につながる内容になっており、具体的な成果イメージまで示していただけた点が魅力です。結果として、受講生一人ひとりが、明確な目的意識をもって行動できるようになりました。

「チームワーク・チームビルディング研修」～組織力向上の1日集中プログラム～について

【開催概要】

・研修名：「チームワーク・チームビルディング研修」

・対象者：中堅社員・部長・経営層

・開催日時：随時（1日開催・約8時間）

・開催形式：オンライン

・参加費：参加人数により見積もり

・定員：なし

・主催：株式会社スプリングボード（URL：https://springboard.ne.jp/）

※申し込みやお問い合わせは、以下からお願いします。

https://springboard.ne.jp/training/teambuilding/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding(https://springboard.ne.jp/training/teambuilding/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding)

【プログラム】

1、オリエンテーション：研修概要の説明

2、チームビルディング：部下育成に向けて、グループ内で話し合いながら、自身の課題を明確化

3、チームの結束力：チームの結束力を高める要素について、具体例から学ぶ

4、心理的安全性：心理的安全性を高める要素について、具体例から学ぶ

まとめ：確認テストを実施し、理解度をチェック

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

【お申し込み方法】

イベント詳細ページ（https://springboard.ne.jp/training/teambuilding/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding(https://springboard.ne.jp/training/teambuilding/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding)）より必要事項を記入し、お申し込みください。

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、担当者よりご連絡します。

株式会社スプリングボードについて

株式会社スプリングボードは、企業の人材育成を支援する総合コンサルティングファームです。大手企業への豊富な研修実績をもち、年間150日以上の登壇を10年以上継続しています。人材育成コンサルティング、ビジネススキル強化事業、知財/開発力強化事業を主軸とし、企業の課題解決に向けた実践的なプログラムを提供。

【会社概要】

社名：株式会社スプリングボード

本社所在地：兵庫県西宮市上ヶ原十番町2番39号

代表取締役：足立 晋平

事業内容： 人材育成コンサルティング・ビジネススキル強化事業・知財／開発力強化事業

HP：https://springboard.ne.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding(https://springboard.ne.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=teambuilding)



