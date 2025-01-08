第3回 バックオフィス川柳 結果発表！ユーモアあふれる受賞作品を一挙公開

RX Japan 株式会社

【関西】総務・人事・経理 Week（企画運営：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））は特別企画として、第3回 バックオフィス川柳を開催いたしました。ノミネート作品の中から、大賞を展示会来場者投票と、WEB投票にて決定。受賞作品をWEBにて公開いたしました。

バックオフィス川柳 概要

受賞作品を見る ＞ :https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/backoffice-senryu.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

全国のバックオフィスの方に、バックオフィスに関する想いを川柳に乗せて応募いただく「バックオフィス川柳」は、

第3回は下記の内容で開催いたしました。

募集期間：2024年10月2日（水）～10月25日（金）

募集部門：

１. 自由部門【テーマなし】

２. テーマ部門【テーマ：冬】

自由部門では、DXやペーパーレス、なんでも屋とされがちな総務の想い、、などの内容が、

テーマ部門では、忘年会や年末調整など、冬に関する業務の句が多数集まりました！

選考方法：

１.事務局・特別審査員により厳正に審査し、ノミネート作品を決定

２.ノミネート作品の中から、大賞を、11/20(水)～22(金)開催の展示会【関西】総務・人事・経理 Weekでの来場者投票と、WEB投票にて決定。



＜特別審査員＞

・（株）月刊総務 代表取締役社長 戦略総務研究所 所長 豊田 健一 氏

・月刊『企業実務』編集長 横堀 秀策 氏

結果発表

バックオフィス川柳の受賞作品が決定！

テーマ部門【大賞】

年賀状 廃止はまだかと カミ頼み ―けんちゃん（総務、経理・財務）

自由部門【大賞】

うちじゃない うちでもないよ じゃあ総務 ―のぽ丸（総務）

審査員特別賞

「君でいい」 目指すゴールは 「君がいい」 ―とし（その他（営業、マーケティング））

「決まりです」 伝家の宝刀 錆だらけ― naoki（その他（営業、マーケティング））

他ノミネート作品や、審査員からのコメントもWEBにて公開中！

概要・問合せ

受賞作品を見る ＞ :https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/backoffice-senryu.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

企画名：第3回 バックオフィス川柳

主催：RX Japan 株式会社 総務・人事・経理 Week展示会事務局

協力：（株）月刊総務、月刊『企業実務』

総務・人事・経理 Weekの開催スケジュール

【東京・春】2025年6月25日（水）～27日（金）＠東京ビッグサイト

【名古屋】2025年7月23日（水）～25日（金）＠ポートメッセなごや

【東京・秋】2025年9月10日（水）～12日（金）＠幕張メッセ

【関西】2025年11月19日（水）～21日（金）＠インテックス大阪

公式HP：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp.html

＜問合せ先＞

総務・人事・経理 Week事務局

TEL：03-6739-4113

E-mail：office-expo.jp@rxglobal.com