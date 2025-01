カードの本場から愛を込めて！　ロマンティックな想いを応援するアメリカ・ホールマーク社のバレンタインカードが発売

株式会社日本ホールマーク

キュート系やエレガント系が中心の国内品とは異なるスタイリッシュなトーンと、精巧な加工によるラグジュアリーな仕上がりが特徴の輸入カード。グリーティングカード文化の本場であるアメリカのホールマーク社では、バースデーなどの定番オケージョンだけでなくバレンタインなどのシーズンものも多数開発しています。日本ホールマークでは豊富なシーズンもののグリーティングカードを輸入することで、商品ラインナップを強化するとともに、国内市場における差別化をはかっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66939/table/16_1_c7ad4b54e6f505c9e498de81301e95c9.jpg ]写真や動画映え◎カード自体が美しいギフトになる立体カード

レーザーで精巧にカットされたハートがポップアップする、バレンタインムード満点のカードたち! きらめく赤いグリッターや、金箔・銀箔のアクセントが「ハッピーバレンタインデー」のメッセージを引き立てます。細部までこだわったカードは、1年中飾っておきたくなるような芸術品。一言添えるだけで、世界でひとつの素敵なギフトになります。

Happy Heart Day Pop-Up Valentine's Day Card【バレンタイン/Paper Wonder】 \1,628(税込)Love You More 3D Pop-Up Love Card【バレンタイン/Paper Wonder】 \1,628(税込)一味違ったカードを贈りたい方には個性派モチーフ

王道のハートモチーフもいいけれど、珍しいものが好きな方や自分らしさを表現したい方には、個性派モチーフを取り入れたユニークなデザインがぴったり。

海外でも注目度が高まっている「桜」がテーマのバレンタインカードは、木の部分から白いブランコのパーツがぶら下がっています。

One And Only Love Cherry Blossoms 3D Pop-Up Valentine’s Day Card【バレンタイン/Paper Wonder】 \1,628(税込)

一見シンプルでシックな赤い表紙のカードは、なんと取り外せるキーチェーン付き! 大切な人にさりげなくギフトとして贈りたい一品です。

My Love Goes With You Valentine's Day Card With Key Chain【バレンタイン/SIGNATURE】 \1,012(税込)オーソドックスな二つ折りカードなら素材やパーツでインパクトを!

メッセージスペースが広い二つ折りタイプのカードは、文章をたくさん書きたい方に最適です。

ピンク色がロマンティックな表紙にはきらきら輝く紙吹雪入り。大小さまざまなハートのパーツが可愛らしい雰囲気を引き立てます。

Love You More Confetti valentine's card【バレンタイン/Signature】 \1,012(税込)

溢れる愛は推しにもぴったり? 大きな「LOVE」の文字に紙吹雪をたっぷり詰め込んだカードは存在感抜群!

LOVE with full of loving confetti Valentine's day card【バレンタイン/Signature】 \1,122(税込)

バレンタインデー向けカード・ギフト特集はこちら

https://hallmark.jp/collections/card_valentine

■日本ホールマークについて

ホールマーク(Hallmark Cards, Inc./本社:米国ミズーリ州カンザスシティ)は、世界でトップシェアを誇るアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中!

