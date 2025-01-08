【わんわん冒険譚・第2巻！】愛犬との絆で異世界を救う！『うちの犬が強すぎるんですが!? 2』1/10(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
●あらすじ
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/279156
「うちの犬が強すぎるんですが!? 2 転生したら女神様の祝福で世界を救うことになりました」
漫画：神江 ちず
発売日：2025年1月10日
定価：700円+税
ISBN：9784391164237
●あらすじ
タジフ商会の奴隷船に乗せられたマドラ達を救出することに成功したハヤテとりき丸。
次なる目的は、マドラ達を苦しめる魔導具の秘密を探ることだった。
モニカの作戦により、タジフ商会主催の仮面舞踏会に潜入し、
タジフに近づいていくハヤテとモニカ。
しかし思わぬ邪魔が入り、ハヤテが捕らえられてしまう。
そしてハヤテの前に現れたのは、“大司教アシュア”と名乗る男で……？
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