会期会場を変えて、リニューアル開催！【レジャー＆アミューズメントEXPO AMLEX2025】１月開催＠幕張メッセ
RX Japan 株式会社
本展公式HPを確認する :
https://www.amlex.jp/ja-jp/visit.html
下記に該当する方、ぜひご来場ください！
【無料】来場登録をする :
https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19HxIGt9/FMuHvN4xO1H17WaZvcLrmzv2k=&co=web_header&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRDQ0U3MDE0M0U2NkY0MzAwQzA5RTg1NTA2M0MyRUQ4NEQ2QzE1REZSUzI1NiIsIng1dCI6IjNNNXdGRDVtOURBTUNlaFZCand1MkUxc0ZkOCIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTcyNzc2MjE5NywiaWF0IjoxNzI3NzYyMTk3LCJleHAiOjE3NDI3NjIxOTcsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjAxZDEyNDY4Nzg4ZjQ0MDRiNjQ5NzE3OGUxMjg2OTBmIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzI3NzYyMTk3LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.RRS9_wVYJLCxMGUn20xaH_DbrOorZZIuGMbCeJnh4vxZso6rZVQnIi6aiktp3fKw7S4CAuj5embTgPUvcvb32bpICRVob9OrK8MuCPTHMMmjga1i6YoSGQL-Ib7bSpQ1KGEXINMmt4G_YiOte2kxdqZ3xIy8Mi-n_k4mqIqQSES47np1hconrdLLQK_o1tu60V_XFzUreF1s5-2B8camHahQby4O2gV24XMOrab7qDcOeyhCn1qM4tLnZRFe2UO5yB3yCUL3UxLII9ukSzyq2PUKsOnPC4bAblIvmpczoWVaT_pJqUbCG4Topo6dSSOu9g4hNQ0M1da_Adl6vOgl3Q&mpDistinctId=JGRldmljZToxOGUzNmJlOTQ2NTE5MzAtMDkxMjhlNTJiYmYzMzItMjYwMDE4NTEtMWZhNDAwLTE4ZTM2YmU5NDY1MTkzMA==&eventEditionId=eve-18356c03-2b04-4524-9452-8727427cbd70&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=google
ご来場には事前のご登録が必要です。
レジャー＆アミューズメントEXPOとは
アトラクション、アミューズメント機器、などが出展する国際商談展。
アトラクション、遊具、体験型企画、アミューズメント機器などが出展し、国内外から遊園地、テーマパーク、ウォーターパーク、アウトドアレジャー施設、アミューズメント施設、商業施設、リゾート施設関係者などが来場します。
最新の製品やサービスを「見て」「体験」、最新情報の収集ができます。
ぜひご来場ください！
本展公式HPを確認する :
https://www.amlex.jp/ja-jp/visit.html
出展製品・サービス
他の施設との差別化につながる情報や集客を促進する関連製品やサービス探しが可能です。
下記に該当する方、ぜひご来場ください！
● 話題になる乗り物・遊具を導入したい
● 海外で流行っているアトラクションを比較検討したい
● ファミリー層の集客につながるような体験企画を行いたい
● コスト効率の高いアミューズメント機器の選定したい …など
展示会概要
第3回 レジャー＆アミューズメントEXPO AMLEX2025
会期：2025年1月22日（水）～24（金） 会場：幕張メッセ
【無料】来場登録をする :
https://www.livent-expo.jp/hub/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19HxIGt9/FMuHvN4xO1H17WaZvcLrmzv2k=&co=web_header&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkRDQ0U3MDE0M0U2NkY0MzAwQzA5RTg1NTA2M0MyRUQ4NEQ2QzE1REZSUzI1NiIsIng1dCI6IjNNNXdGRDVtOURBTUNlaFZCand1MkUxc0ZkOCIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTcyNzc2MjE5NywiaWF0IjoxNzI3NzYyMTk3LCJleHAiOjE3NDI3NjIxOTcsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjAxZDEyNDY4Nzg4ZjQ0MDRiNjQ5NzE3OGUxMjg2OTBmIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzI3NzYyMTk3LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.RRS9_wVYJLCxMGUn20xaH_DbrOorZZIuGMbCeJnh4vxZso6rZVQnIi6aiktp3fKw7S4CAuj5embTgPUvcvb32bpICRVob9OrK8MuCPTHMMmjga1i6YoSGQL-Ib7bSpQ1KGEXINMmt4G_YiOte2kxdqZ3xIy8Mi-n_k4mqIqQSES47np1hconrdLLQK_o1tu60V_XFzUreF1s5-2B8camHahQby4O2gV24XMOrab7qDcOeyhCn1qM4tLnZRFe2UO5yB3yCUL3UxLII9ukSzyq2PUKsOnPC4bAblIvmpczoWVaT_pJqUbCG4Topo6dSSOu9g4hNQ0M1da_Adl6vOgl3Q&mpDistinctId=JGRldmljZToxOGUzNmJlOTQ2NTE5MzAtMDkxMjhlNTJiYmYzMzItMjYwMDE4NTEtMWZhNDAwLTE4ZTM2YmU5NDY1MTkzMA==&eventEditionId=eve-18356c03-2b04-4524-9452-8727427cbd70&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=google
ご来場には事前のご登録が必要です。