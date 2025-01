ジェラルド・バトラー主演『ＣＨＡＳＥ／チェイス　猛追』をCS初放送！＜暴走注意！24時間　ワイルド・アクション特集＞

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、ジェラルド・バトラーが血の気の多い“暴走男”を演じたサスペンス・アクション『CHASE/チェイス 猛追』のCS初放送に合わせ、<暴走注意!24時間 ワイルド・アクション特集>を25年2月1日(土)17時よりお届けします。世界的スター、ドウェイン・ジョンソン演じる最“恐”アンチヒーローが大暴れする『ブラックアダム』、ジェイソン・ステイサムが巨大ザメと戦う『MEG ザ・モンスター』、リーアム・ニーソンがFBIの影の凄腕フィクサーを演じる『ブラックライト』など、熱い男たちの魅力が詰まったド派手なアクション映画計11作品をぜひムービープラスでお楽しみください!

特集ページはこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1780

~特集放送作品~

■『CHASE/チェイス 猛追』 CS初放送 2/1(土) 20:56~ほか

(C) 2022 CHASE FILM NEVADA, LLC ALL RIGHTS RESERVED

ルール無視!スピード無視!!暴力上等!!!

タフで頼れる男、ジェラルド・バトラーが血の気の多い“暴走男”を演じるサスペンス・アクション。怒りとアドレナリンを爆発させながら、犯罪組織に妻を誘拐された男の決死の追跡劇を描く。

成功したビジネスマンのウィルは、妻リサを実家に送る途中、立ち寄ったガソリンスタンドで彼女を見失ってしまう。本能的に誘拐だと悟った彼は警察に通報。だが粗暴な態度のせいで、逆にウィル自身のDVや犯行を疑われてしまう。一方、防犯カメラにはリサに親しく話しかける男が映っていて・・・。

監督:ブライアン・グッドマン

出演:ジェラルド・バトラー/ジェイミー・アレクサンダー/ラッセル・ホーンズビー

(2022年:アメリカ)

■『アウト・フォー・ジャスティス』 2/1(土) 17:00~ほか

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

スティーヴン・セガール主演の刑事アクション。NYブルックリンを舞台に、相棒を殺された刑事が麻薬犯罪組織に単独で挑んでゆく姿を描く。

監督:ジョン・フリン

出演:スティーヴン・セガール/ウィリアム・フォーサイス/ジェリー・オーバック

(1991年:アメリカ)

■『DENGEKI 電撃』 2/1(土) 19:00~ほか

(C) 2011 Village Roadshow Films (BVI) Limited. All rights reserved.

スティーヴン・セガールが「マトリックス」シリーズなどの製作者J・シルヴァーと組んだエンターテインメント・アクション。共演はヒップホップ界のカリスマで2021年にこの世を去ったDMX。

監督:アンジェイ・バートコウィアク

出演:スティーヴン・セガール/DMX/イザイア・ワシントン

(2001年:アメリカ)

■『悪人伝』 2/1(土) 22:45~ほか

(C)2019 KIWI MEDIA GROUP & B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.

「新感染 ファイナル・エクスプレス」のマ・ドンソク主演のヴァイオレンス・アクション。

監督:イ・ウォンテ

出演:マ・ドンソク /キム・ムヨル/キム・ソンギュ

(2019年:韓国)

■『ブラックライト』 2/1(土) 24:45~ほか

(C)2021 BL Productions LLC; Allplay Legend Corporation

リーアム・ニーソン主演の犯罪アクション。FBIの影の凄腕フィクサーが、FBIの極秘プログラムを巡る陰謀に巻き込まれていく。

監督:マーク・ウィリアムズ

出演:リーアム・ニーソン/エイダン・クイン/エミー・レイヴァー・ランプマン

(2021年:オーストラリア)

■『ペイバック』 2/1(土) 26:45~ほか

(C) 1998 Icon Distribution, Inc.

メル・ギブソン主演のハードボイルド・アクション。リチャード・スタークの犯罪小説を元に、裏切りに遭いすべてを失った男の復讐を描く。

監督:ブライアン・ヘルゲランド

出演:メル・ギブソン/グレッグ・ヘンリー/マリア・ベロ

(1999年:アメリカ)

■『ランペイジ 巨獣大乱闘』 2/2(日) 4:30~ほか

(C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

ドウェイン・ジョンソン主演で贈る巨大怪獣パニック・アクション。巨大化・凶暴化した動物たちが、街を舞台に大乱闘を繰り広げる!

監督:ブラッド・ペイトン

出演:ドウェイン・ジョンソン/ナオミ・ハリス/ジェフリー・ディーン・モーガン

(2018年:アメリカ)

■『ブラックアダム』 2/2(日) 6:30~ほか

(C) 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved (C) & TM DC

DCの最恐アンチヒーローが大暴れ!世界的スター、“ザ・ロック”ことドウェイン・ジョンソンが主演・プロデューサーを務めたアクション超大作。

監督:ジャウマ・コレット=セラ

出演:ドウェイン・ジョンソン/オルディス・ホッジ/ピアース・ブロスナン

(2022年:アメリカ)

■『沈黙の断崖』 2/2(日) 9:15~ほか

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

スティーヴン・セガール製作・主演のサスペンス・アクション。有毒物を不法投棄する巨大企業に戦いを挑んだ環境保護調査官の活躍を描く。

監督:フェリックス・エンリケス・アルカラ

出演:スティーヴン・セガール/マーグ・ヘルゲンバージャー/クリス・クリストファーソン

(1997年:アメリカ)

■『犯罪都市 THE ROUNDUP』 2/2(日) 11:15~ほか

(C)2022 ABO Entertainment Co.,Ltd. & BIGPUNCH PICTURES & HONG FILM & B.A.ENTERTAINMENT CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.

マ・ドンソクが主演・プロデュースを兼任した大ヒット犯罪アクション第2弾。ベトナムを舞台に、韓国の最強刑事と最狂ワルが壮絶バトルを繰り広げる。

監督:イ・サンヨン

出演:マ・ドンソク/ソン・ソック/チェ・グィファ

(2022年:韓国)

■『MEG ザ・モンスター』 2/2(日) 15:35~ほか

(C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Gravity Pictures Film Production Company, and Apelles Entertainment, Inc. All rights reserved.

伝説の巨大モンスター“MEG”が蘇る!ジェイソン・ステイサムの主演で、200万年前に実在した超巨大ザメ、メガロドンの恐怖を描く海洋パニック。

監督:ジョン・タートルトーブ

出演:ジェイソン・ステイサム/リー・ビンビン/レイン・ウィルソン

(2018年:アメリカ)

ムービープラスとは

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

