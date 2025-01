星野源のANNでデモ音源が放送された「うどんじじい」収録！バンドの進化が詰まったモテギスミスバンドの3rdアルバム「だいすっき」2025年3月19日に発売決定！

株式会社ディスクユニオン

女性フォークシンガー・モテギスミス率いる「モテギスミスバンド」が、サザナミレーベル(ディスクユニオン・DIW)から3rdアルバム『だいすっき』を2025年3月19日(水)にリリースする。



モテギスミスバンドは、ほっこりとした歌声と唯一無二の世界観を持つ健康的でクセになる脱力系バンド。今回、約2年ぶりとなる渾身の一作を届ける。





収録曲は、ラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』内の企画「第2回 星野源 presents デモ-1 グランプリ」で750通以上の応募の中から選ばれた“宅録デモ”をアレンジした『うどんじじい』や、YouTubeチャンネル「岡田を追え!!」で登録者数80万人を超えるお笑い芸人・岡田康太との、青臭さ全開のデュエット曲『君とスパゲッティ』などの11曲と、CD限定のボーナストラックとして『だいすっき(宅録 version)』が追加される。表題曲『だいすっき』は、ゆるくもエネルギッシュなモテギスミスバンドの「今」が詰まったリードトラックとなっており、2025年1月22日に先行シングルとして配信が決定している。Release Info

アーティスト:モテギスミスバンド

タイトル:だいすっき

タイトル(EN):Daisukki

発売日:2025年3月19日

仕様:CD / Download / Streaming

品番:SZDW1117

POS:4988044126527

販売価格:税抜2,273円(税込2,500円)

レーベル:サザナミレーベル

マルチリンク:https://diskunion.lnk.to/SZDW1117

商品情報:https://diskunion.net/portal/ct/detail/1008974541

【トラックリスト】

01. だいすっき ★1/22先行配信

02. ころすけ

03. しんまち

04. 冷ました熱

05. うどんじじい

06. はれてるてる

07. こころにさわる

08. シンプル

09. 君とスパゲッティ(feat.岡田康太)

10. つかれた

11. 帰宅

12. だいすっき(宅録ver.) ※CDのみ限定収録







【先行配信】Release Info

アーティスト:モテギスミスバンド

タイトル:だいすっき

タイトル(EN):Daisukki

発売日:2025年1月22日

仕様:Download / Streaming

品番:SZDW3048

POS:4988044126961

レーベル:サザナミレーベル

リンク:https://diskunion.lnk.to/SZDW3048





Live情報

イベントタイトル:ROCK'N'ROLL CIRCUS 2025(ライブハウスサーキットイベント)

日程:2025年1月11日(土) / 12日(日)

時間:リストバンド交換 / VARIT. OPEN12:00 VARIT. START13:00

会場:VARIT. / チキンジョージ / THE CASTLE / RINKAITEN / Starting Over / BLUE PORT

☆モテギスミスバンド出演:1/11日(土) Starting Over 15:30~16:05

URL:https://sites.google.com/armtechpublishers.com/rockandrollcircus/home



イベントタイトル:秘密のコペカチータレコ発 たのしいトークショー

日程:2025年1月17日(金)

時間:OPEN18:30 / START19:00

会場:高円寺ジロキチ



イベントタイトル:インフォーカスvol.21

日程:2025年2月10日(月)

時間:OPEN18:30 / START19:00

会場:吉祥寺BLACK AND BLUE

URL:https://infocus-info.jimdosite.com/



Information

・モテギスミスバンド

公式HP https://moband.thebase.in/about

X(Twitter) https://x.com/mobandjapan



・モテギスミス(Vo,Gt)

X(Twitter) https://x.com/motegies

Instagram https://www.instagram.com/mote_chang_kao/

・あべ(Ba)

X(Twitter) https://x.com/takeru84703264

・山元きつね(Gt)

X(Twitter) https://x.com/kitsunewagon

・モンジ(Dr)

X(Twitter) https://x.com/monjiiiii