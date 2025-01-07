第82回ゴールデングローブ賞授賞式にアンナ・サワイがディオールを纏って登場
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社
(C)GETTYIMAGES.COM/ETIENNE LAURENT
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2025年1月5日にアメリカ ロサンゼルスで開催された「第82回ゴールデングローブ賞」授賞式に、主演女優賞を受賞したアンナ・サワイが、Yukari Obayashi Bushによるメイクアップ ルックを纏って登場しました。装いは、ディオールウィメンズ コレクションのクリエイティブ ディレクター、マリア・グラツィア・キウリによるクリエイションです。
Face
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ディオールスキン ルージュ ブラッシュ カラー＆グロウ 257 ディオリビエラ
Eyes
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ディオールショウ オンステージ ライナー ウォータープルーフ 096 サテン ブラック
ディオールショウ ブロウ スタイラー ウォータープルーフ 03 ブラウン
ディオールショウ マキシマイザー 4D
マスカラ ディオールショウ アイコニック オーバーカール 090 ブラック
Lips
ルージュ ディオール コントゥール 259 ヌード リボン
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