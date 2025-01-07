第82回ゴールデングローブ賞授賞式にアンナ・サワイがディオールを纏って登場

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パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

(C)GETTYIMAGES.COM/ETIENNE LAURENT

2025年1月5日にアメリカ ロサンゼルスで開催された「第82回ゴールデングローブ賞」授賞式に、主演女優賞を受賞したアンナ・サワイが、Yukari Obayashi Bushによるメイクアップ ルックを纏って登場しました。装いは、ディオールウィメンズ コレクションのクリエイティブ ディレクター、マリア・グラツィア・キウリによるクリエイションです。



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