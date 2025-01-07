ASUSから、AMD B850チップセット、B840チップセットマザーボードを発売

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シー・エフ・デー販売株式会社


シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、AMD B850チップセット、B840チップセット搭載マザーボードを7製品発売いたします。


AMD B850 チップセット


ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】ROG STRIX B850-F GAMING WIFI


【JAN】0197105771024



【フォームファクター】ATX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\55,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b850-f-gaming-wifi.html
ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】ROG STRIX B850-A GAMING WIFI


【JAN】0197105772687



【フォームファクター】ATX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\50,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b850-a-gaming-wifi.html
TUF GAMING B850-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】TUF GAMING B850-PLUS WIFI


【JAN】0197105781610



【フォームファクター】ATX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\45,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b850-plus-wifi.html
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】TUF GAMING B850M-PLUS WIFI


【JAN】0197105764927



【フォームファクター】MicroATX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi6E


【Bluetooth】Bluetooth 5.3　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\44,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b850m-plus-wifi.html
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 Mini-ITX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】ROG STRIX B850-I GAMING WIFI


【JAN】0197105823631



【フォームファクター】Mini-ITX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x2 (最大8400+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi7


【Bluetooth】Bluetooth 5.4　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\59,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b850-i-gaming-wifi.html

AMD B840 チップセット


PRIME B840-PLUS WIFI-CSM | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B840 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】PRIME B840-PLUS WIFI-CSM


【JAN】0197105797284



【フォームファクター】ATX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大7600+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi6E


【Bluetooth】Bluetooth 5.3　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen4 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen3x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\39,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b840-plus-wifi-csm.html
PRIME B840M-A WIFI-CSM | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B840 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード


【型番】PRIME B840M-A WIFI-CSM


【JAN】0197105797154



【フォームファクター】MicroATX


【CPU】AM5


【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大7600+(OC)対応)


【LAN】2.5GbE


【Wi-Fi】Wi-Fi6E


【Bluetooth】Bluetooth 5.3　※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属


【拡張スロット】PCIe Gen4 x16スロット搭載


【ストレージ】


　M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)


　M.2(Mキー、PCIe Gen3x4)


　SATA3 6.0 Gb/s



想定売価：\34,980前後(税込)


発売予定：2025年1月7日 11時


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b840m-a-wifi-csm.html