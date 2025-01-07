ASUSから、AMD B850チップセット、B840チップセットマザーボードを発売
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、AMD B850チップセット、B840チップセット搭載マザーボードを7製品発売いたします。
AMD B850 チップセット
ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】ROG STRIX B850-F GAMING WIFI
【JAN】0197105771024
【フォームファクター】ATX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\55,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b850-f-gaming-wifi.html
ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】ROG STRIX B850-A GAMING WIFI
【JAN】0197105772687
【フォームファクター】ATX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\50,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b850-a-gaming-wifi.html
TUF GAMING B850-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】TUF GAMING B850-PLUS WIFI
【JAN】0197105781610
【フォームファクター】ATX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\45,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b850-plus-wifi.html
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
【JAN】0197105764927
【フォームファクター】MicroATX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大8000+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi6E
【Bluetooth】Bluetooth 5.3 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\44,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b850m-plus-wifi.html
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B850 Mini-ITX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
【JAN】0197105823631
【フォームファクター】Mini-ITX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x2 (最大8400+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi7
【Bluetooth】Bluetooth 5.4 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen5 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen5x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\59,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-strix-b850-i-gaming-wifi.html
AMD B840 チップセット
PRIME B840-PLUS WIFI-CSM | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B840 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】PRIME B840-PLUS WIFI-CSM
【JAN】0197105797284
【フォームファクター】ATX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大7600+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi6E
【Bluetooth】Bluetooth 5.3 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen4 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen3x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\39,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b840-plus-wifi-csm.html
PRIME B840M-A WIFI-CSM | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B840 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
【型番】PRIME B840M-A WIFI-CSM
【JAN】0197105797154
【フォームファクター】MicroATX
【CPU】AM5
【メモリ】DDR5 DIMM x4 (最大7600+(OC)対応)
【LAN】2.5GbE
【Wi-Fi】Wi-Fi6E
【Bluetooth】Bluetooth 5.3 ※Wi-Fi＆Bluetooth対応モジュール付属
【拡張スロット】PCIe Gen4 x16スロット搭載
【ストレージ】
M.2(Mキー、PCIe Gen4x4)
M.2(Mキー、PCIe Gen3x4)
SATA3 6.0 Gb/s
想定売価：\34,980前後(税込)
発売予定：2025年1月7日 11時
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-b840m-a-wifi-csm.html