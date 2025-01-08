【FRAY I.D(フレイアイディー)】「Lady refined」をテーマにした2025年春コレクションを公開！WEB先行予約受付を1月15日(水)より同時スタート

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は、2025春コレクションの公開とWEB先行予約を2025年1月15日(水)12:00に、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にてスタートいたします。

～ Lady refined ～

白を基調とした軽やかな素材とエアリーなシルエットに春の気分を感じる今季は、洗練されたレースやカットワークで女性らしい爽やかなMoodに大人な洗練さを加えた“Stripe”を都会的な解釈で表現し、ScarfやAccessoryで遊びをプラスしたRelax styleを提案。フラワープリントで華やかさを演出し、KeyColorにはMilky white/Salmon pink/Coral pink/Blue stripe/など色彩豊かなCollection。

Dress \ 25,300

Shoes \ 17,600

Blouse \18,920

Dress \26,400

Knit one-piece \ 20,900

Pierced earrings \ 4,950

Jacket \29,700

Dress \ 25,300

Pierced earrings \ 4,950

Shoes \17,600

Blouse \18,920

Pants \30,800

Pierced earrings \6,380

Bag \16,500

Knit tops\12,100

Skirt \35,200

Pierced earrings \6,930

Shoes \17,600

Knit tops \12,540

Knit one-piece \24,200

Shoes \ 17,600

Jacket \23,100

Dress \24,200

Knit tops \13,200

Skirt \30,800

Pierced earrings \9,900

Bag \16,940

Shoes \24,200

Ribbon Bags “LUEL”

FRAY I.Dの中でも一番人気の

リボンバッグから、待望の新色が登場。

フランス語で「優美」や「優雅」といった意味を持つ

【LUEL（ルエル）】と名付けられたバッグは、

毎日を共にすることで、一歩、また一歩と

素敵な女性へと近づけるような、お守り的な存在に。

“私らしさ”が光るカラーチョイスで、

この春もおしゃれに自信を。

Bag \10,780

【※価格は全て税込みです】

・発売予約について

■先行予約：1月15日（水）12:00（正午）予約開始

・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/

・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

・MASH STORE

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)

※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

■Official Online Store：

https://fray-id.com/

■Instagram：

https://www.instagram.com/fray_id/

■USAGI ONLINE：

https://usagi-online.com/brand/frayid/

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