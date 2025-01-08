ファッションフリマアプリ「digdig（ディグディグ）」運営のSNSが総フォロワー100万突破
ファッションフリマアプリ『digdig（ディグディグ）」を手がける株式会社FUNEE（ファニー | 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：楊 承峻、以下：FUNEE）は、『digdig』が運営するSNSファッションメディアの総フォロワー数が100万を突破したことをお知らせいたします。
総フォロワー数100万超えのSNSファッションメディア
FUNEEでは、ファッションフリマアプリ『digdig(https://digdig.app/)』の公式SNSに加え、ファッションジャンルごとに特化したSNSを展開しており、合計で9つのSNSファッションメディアを運営しています。
これらのアカウントは服好きのZ世代を中心に支持を集めており、この度、総フォロワー数が100万人を突破しました。
@digdig.official
Instagram(https://www.instagram.com/digdig.official?igsh=dmR6Z3dlOXJlZG4z)
TikTok(https://www.tiktok.com/@digdig_official?_t=8o4ObB9BrCy&_r=1)
X(https://x.com/digdig_app)
@digdig_snap
TikTok(https://www.tiktok.com/@digdig_snap?_t=8o4NiMV4aav&_r=1)
@dig.magazine
TikTok(https://www.tiktok.com/@dig.magazine)
@peeps_mag（ピープス系）
Instagram(https://www.instagram.com/peeps.mag?igsh=NWp1bGdlY3cxdDV2)
TikTok(https://www.tiktok.com/@peeps.mag?_t=8o4OLvA806T&_r=1)
@velle.jp（ラテ系）
Instagram(https://www.instagram.com/velle.jp?igsh=MWVkOHh4MHdjdHhiag==)
@ffc_mag（ストリート古着系）
Instagram(https://www.instagram.com/ffc_by_digdig?igsh=MTUzOXM5YmZoN3htbg==)
@zirai_zyoshi（地雷系）
Instagram(https://www.instagram.com/zirai_zyoshi?igsh=bmI5M2J1ZTlvdmN5)
@retlog_official（レトロ系）
Instagram(https://www.instagram.com/retlog_official?igsh=a3F3bWNlN2RyZ25z)
@SSD_mag（海外女子系）
Instagram(https://www.instagram.com/ssd_by_digdig?igsh=MXZpaXlzNWJlNGcxdA==)
ファッションフリマアプリ『digdig』について
『digdig』は、掘り出し物を見つける楽しさと、不要になった服を簡単かつ納得のいく値段で手放せる便利さを両立したファッションフリマアプリです。「買う」と「売る」による服の“循環”を通じて、持続可能なお洒落の実現を目指します。
2024年8月には専用アプリをリリースし、10万ダウンロードを突破しました。
また、SNSの総フォロワー数は100万を超え、服好きのZ世代を中心に、ユーザー数は右肩上がりで急増しています。
▼ 面倒な撮影・梱包作業は不要！納得いく値段で出品できる
ユーザーは、『digdig』から送られてくる袋（出品キット）に洋服を詰めて発送し、希望する販売価格を入力するだけで、出品作業は終了。採寸・撮影・梱包・発送業務は全て『digdig』側で行い、洋服を販売いたします。
▼関連URL
iOSアプリ ：https://itunes.apple.com/jp/app/id6569216718?mt=8
Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=app.digdig
サービスサイト : https://digdig.app/
Instagram : https://www.instagram.com/digdig.official/
『digdig』を一緒につくるメンバー募集
多くの方にご利用いただいている『digdig』ですが、引き続き、新機能開発に加えて、商品のささげ（撮影・採寸・原稿入稿）のオペレーション改善など、やるべきことが山積みです。そんな、『digdig』の成長を支えてくれるメンバーを募集しております。
気になる方は、以下のページをご覧ください。
（エンジニア, PdM, マーケティング, コーポレート幅広く募集中）
https://youtrust.jp/companies/f555e495f8e2b371f9fc67de2508fac6/recruit
また、サービス立ち上げ背景や想いについては、代表noteをぜひご一読ください。
https://note.com/seungjun/n/n75ef2e0880ef
【FUNEE概要】
会社名 : 株式会社FUNEE
設立日 : 2019年3月18日
代表者 : 楊 承峻
所在地 : 東京都渋谷区松濤1-26-4-302
ホームページ : https://funee.jp/