「おトク」「楽しい」「便利」なコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」が6,000万ダウンロードを突破 おトクな記念キャンペーンを2025年1月7日（火）より開催

日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ムラット・オズゲル)の公式スマートフォンアプリ「Coke ON(コークオン)」が、2025年1月7日(火)時点で6,000万ダウンロードを突破しました。

「Coke ON」アプリ6,000万ダウンロード突破を記念して、日頃「Coke ON」をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、「Coke ON」アプリ内で「6,000万ダウンロード記念Coke ONスタンプ」と、総額6,000万円分の「Coke ONポイント」がもらえる記念キャンペーンを1月7日(火)から1月31日(金)の期間で開催します。

2016年4月のローンチ以来、2018年には「Coke ON ウォーク」「Coke ON Pay」、2019年には「Coke ON IC」「Coke ONカメラ」、2021年にはサブスクリプションサービス「Coke ON Pass」、2022年には「Coke ON Wallet」を開始するなど、継続的にサービスを進化・拡充すると同時に、様々なコカ・コーラ社製品をおトクにお楽しみ頂けるよう、年間300を超える多彩なコンテンツやキャンペーンを提供し、多くの方にご参加いただいています。

また、「Coke ON」に対応したコカ・コーラ社自動販売機は、全国50万台を超える規模へと広がり、身近なところでご利用頂けるようになっています。

「Coke ON Pay」を中心として、自販機をキャッシュレスでご利用頂ける決済サービスの便利さが支持され、現在では「Coke ON」で自販機を利用される方の約7割がキャッシュレスでの決済を選択しています。

2024年には、高齢者や障がいのある方にもより便利にコカ・コーラ社の自動販売機をご利用いただけるよう「Coke ON」のアクセシビリティ機能を拡充した新しいバージョンをリリースしました。

これからも「Coke ON」は、No.1ドリンクアプリとして、コカ・コーラ社製品と共に、「おトク」「便利」「楽しい」体験を、多くの皆様にお届けできるよう進化し続けます。

6,000万DLを記念した、おトクなキャンペーンを1月7日(火)より開始

期間中に「Coke ON」で購入すると、記念Coke ONスタンプと、

総計6,000万円分のCoke ONポイントをもれなくプレゼント!

キャンペーン期間中、「Coke ON」対応自販機や、「Coke ON Pass」「Coke ON回数券」などの対象サービスで、1回以上、コカ・コーラ社製品を購入された方に「6,000万ダウンロード記念デザインCoke ONスタンプ」をもれなく1個プレゼントします。

さらに、総額6,000万円分の「Coke ONポイント」がもれなく当たります(もらえるポイント数は抽選)。

※記念デザインCoke ONスタンプは、購入本数に関わらず、お一人様1個までです。

※「Coke ONポイント」は、6ポイント、60ポイント、600ポイントのいずれかが、もれなく当たります。「Coke ONポイント」は1ポイント=1円として「Coke ON Pay」対応自販機での製品購入時にご利用いただけます。銀行口座からのチャージと合算してご利用いただけます。

■キャンペーン期間:1月7日(火)0:00から1月31日(金)23:59

■特典提供時期:2月上旬

■対象者:以下のいずれかに該当する方

・「Coke ON」を「Coke ON」対応自販機に接続してコカ・コーラ社製品を購入した方

・「Coke ON IC」に登録した電子マネーで、Coke ON IC対応自販機にて、「Coke ON」アプリを接続せずに、ドリンクを購入した方。https://c.cocacola.co.jp/app/ic/

・「Coke ON Pass」のいずれかのプランを契約した方

https://c.cocacola.co.jp/app/pass/index.html

・「Coke ON 回数券」のいずれかのプランを購入した方

「Coke ON」について

「Coke ON(コークオン)」は、アプリ内でスタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる、おトクで便利なコカ・コーラの公式スマホアプリです。ドリンクチケットは、コカ・コーラ社製品1本と無料で交換でき、お客様のお好きな製品を選ぶことができます。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」対応自動販売機では、Coke ON Wallet、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ(アプリ決済)、au PAY、d払い、メルペイ、AEON Pay、Apple Pay、クレジットカードなどに対応し、自動販売機チャネルにおける製品購入の選択肢の幅をさらに広げました。「Coke ON」は2025年1月現在、6,000万ダウンロードを超え、全国50万台の対応自動販売機でご利用いただけます。

「Coke ON」公式サイト https://c.cocacola.co.jp/app/

「Coke ON」公式X https://twitter.com/cokeon