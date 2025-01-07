[Flitto AIÆ±»þÄÌÌõ»ÈÍÑ / CES¼çÍ×¹Ö±é¼Ô¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ!! ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ¤Ç±ÜÍ÷]

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Jensen Huang
NVIDIA CEO
(1·î7Æü ²ÐÍËÆü 11:20)
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Linda Yaccarino
X corp CEO
(1·î8Æü ¿åÍËÆü 06:30)
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Ed Bastian
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ CEO
(1·î8Æü ¿åÍËÆü 09:55)
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Julie Sweet
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢ CEO
(1·î9Æü ÌÚÍËÆü 07:00)
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