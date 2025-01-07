【期間限定配信！】国内最大級* バックオフィス部門向けオンラインセミナー／AI活用、業務の可視化、契約の電子化などの最新トレンドがここに
視聴無料・要会員登録
1月29日（水）～31日（金）東京ビッグサイトにて開催される「バックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)」に先駆け、
人事・総務・経理・法務部門の業務課題解決のヒントとなる最新トレンドを学べる、展示会出展企業によるオンラインセミナーを、1月6日（月）～17日（金）の期間限定で配信いたします。
～こんなお悩みございませんか～
・ビジネスの最新トレンドが追い切れていない
・似た製品がたくさんあって違いがよくわからない
・製品の比較検討って時間がかかる
当オンラインセミナーですべて解決できます！
1社15分のプレゼンテーションで短時間に効率的に最新のAI活用・DX・人材育成の情報が得られます。
無料で聴講いただけますので、ぜひご視聴ください。
オンラインセミナー詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/webinar/back-office-tokyo
◇注目のオンラインセミナーを一部紹介
上記以外にも【人事・総務・経理・法務・営業・マーケティング】をテーマに計180社が登壇！
オンラインセミナー詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/webinar/back-office-tokyo
◇気になる企業はさらに深堀り！
オンラインセミナーを視聴して気になった企業がございましたら、出展企業検索ページ(https://expo.bizcrew.jp/event/12279/module/booth/310283?pcode=2025-spr-tokyo-BKW-search)より資料ダウンロードや展示会当日のブース訪問予約などが可能ですので、ぜひご確認ください。
※出展企業検索やブース訪問予約のページを設定していない企業もあります。
出展企業検索はこちら :
https://expo.bizcrew.jp/event/12279/module/booth/310283?pcode=2025-spr-tokyo-BKW-search
ご来場・取材のお申し込みをお待ちしております。
--------------展示会概要-------------------------------------------------------------
バックオフィス World 2025東京【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
～同時開催～
マーケティング・セールス World 2025東京 【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)
【構成展】
マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week
広告支援 EXPO 営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
会 期：2025年1月29日（水）～ 31日（金） 10時～17時
会 場：東京ビッグサイト 東7・8 ホール
主 催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
※当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。
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