ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて（たまの病院への合同寄贈）

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株式会社中国銀行




　中国銀行（岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号）では、地方創生の取組みの一環として私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。このたび、玉野市に縁の深い企業１０社の『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』総額４.２億円の引受けと財務代理人を務めることとなりました。その手数料の一部を使い「たまの病院」の運営に資する物品などを当行と同１０社の連名にて寄贈いたします。



玉野地域の中核医療機関として令和7年1月に開院した「たまの病院」

　「たまの病院」は「玉野市民病院」と「玉野三井病院」の２つの病院が統合して令和７年１月に開院した病院であり、玉野地域の中核医療機関として、地域包括ケアシステムを支えるとともに、地域医療機関とのさらなる連携を深めることが期待されています。


　なお、この寄贈の取組みにともない、令和７年１月２３日（木）にたまの病院にて寄贈式を開催いたします。



※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』



ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債


発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私


募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行


企業の連名にて寄贈する私募債。






【発行企業１０社および私募債の概要（５０音順）】


発行企業名：株式会社エルジオ


所 在 地　 ：岡山県玉野市日比５丁目９－７


代 表 者　 ：木村 雄介


業　　種　：石油類卸売業


発 行 額　 ：３０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）



発行企業名：大西鉄工株式会社


所 在 地　 ：岡山県玉野市玉原３丁目５－１


代 表 者　 ：大西　政宏


業　　種　：輸送用部品等製造業


発 行 額　 ：３０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）



発行企業名：加藤製油株式会社


所 在 地　 ：岡山県玉野市築港５丁目８－１


代 表 者　 ：加藤　篤志郎


業　　種　：植物性油脂製造業


発 行 額　 ：５０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月２７日（金）



発行企業名：関西工業株式会社


所 在 地　 ：岡山県玉野市宇野２丁目５－１１


代 表 者　 ：昼田　修史


業　　種　：断熱材および工業用品卸売業


発 行 額　 ：５０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月２０日（金）



発行企業名：総興運輸倉庫株式会社


所 在 地　 ：岡山県玉野市玉原３丁目１１－２


代 表 者　 ：山田　耕裕


業　　種　：運輸業


発 行 額　 ：５０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）



発行企業名：株式会社玉組


所 在 地　 ：岡山県玉野市玉原３丁目７－３


代 表 者　 ：木津　忠士


業　　種　：船舶用部品等製造業


発 行 額　 ：３０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）



発行企業名：玉野土建株式会社


所 在 地　 ：岡山県玉野市宇野４丁目１０－１０


代 表 者　 ：上西　正幸


業　　種 ：土木建設業


発 行 額　 ：５０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）



発行企業名：株式会社富永調剤薬局


所 在 地　 ：岡山県岡山市南区築港緑町１丁目１５－２６


代 表 者　 ：富永　民雄


業　　種　：調剤等小売業


発 行 額　 ：３０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）



発行企業名：株式会社樋口運輸


所 在 地　 ：岡山県玉野市田井６丁目１－６


代 表 者　 ：藥師寺　剛


業　　種　：運輸業


発 行 額　 ：５０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月２０日（金）



発行企業名：株式会社宮原製作所


所 在 地　 ：岡山県玉野市宇野４丁目１７－１


代 表 者　 ：宮原　浩光


業　　種　：輸送用機械器具製造業


発 行 額　 ：５０百万円


発 行 日　 ：令和６年１２月１９日（木）