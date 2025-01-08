ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて（たまの病院への合同寄贈）
中国銀行（岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号）では、地方創生の取組みの一環として私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。このたび、玉野市に縁の深い企業１０社の『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』総額４.２億円の引受けと財務代理人を務めることとなりました。その手数料の一部を使い「たまの病院」の運営に資する物品などを当行と同１０社の連名にて寄贈いたします。
玉野地域の中核医療機関として令和7年1月に開院した「たまの病院」
「たまの病院」は「玉野市民病院」と「玉野三井病院」の２つの病院が統合して令和７年１月に開院した病院であり、玉野地域の中核医療機関として、地域包括ケアシステムを支えるとともに、地域医療機関とのさらなる連携を深めることが期待されています。
なお、この寄贈の取組みにともない、令和７年１月２３日（木）にたまの病院にて寄贈式を開催いたします。
※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』
ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債
発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私
募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行
企業の連名にて寄贈する私募債。
【発行企業１０社および私募債の概要（５０音順）】
発行企業名：株式会社エルジオ
所 在 地 ：岡山県玉野市日比５丁目９－７
代 表 者 ：木村 雄介
業 種 ：石油類卸売業
発 行 額 ：３０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）
発行企業名：大西鉄工株式会社
所 在 地 ：岡山県玉野市玉原３丁目５－１
代 表 者 ：大西 政宏
業 種 ：輸送用部品等製造業
発 行 額 ：３０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）
発行企業名：加藤製油株式会社
所 在 地 ：岡山県玉野市築港５丁目８－１
代 表 者 ：加藤 篤志郎
業 種 ：植物性油脂製造業
発 行 額 ：５０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月２７日（金）
発行企業名：関西工業株式会社
所 在 地 ：岡山県玉野市宇野２丁目５－１１
代 表 者 ：昼田 修史
業 種 ：断熱材および工業用品卸売業
発 行 額 ：５０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月２０日（金）
発行企業名：総興運輸倉庫株式会社
所 在 地 ：岡山県玉野市玉原３丁目１１－２
代 表 者 ：山田 耕裕
業 種 ：運輸業
発 行 額 ：５０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）
発行企業名：株式会社玉組
所 在 地 ：岡山県玉野市玉原３丁目７－３
代 表 者 ：木津 忠士
業 種 ：船舶用部品等製造業
発 行 額 ：３０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）
発行企業名：玉野土建株式会社
所 在 地 ：岡山県玉野市宇野４丁目１０－１０
代 表 者 ：上西 正幸
業 種 ：土木建設業
発 行 額 ：５０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）
発行企業名：株式会社富永調剤薬局
所 在 地 ：岡山県岡山市南区築港緑町１丁目１５－２６
代 表 者 ：富永 民雄
業 種 ：調剤等小売業
発 行 額 ：３０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）
発行企業名：株式会社樋口運輸
所 在 地 ：岡山県玉野市田井６丁目１－６
代 表 者 ：藥師寺 剛
業 種 ：運輸業
発 行 額 ：５０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月２０日（金）
発行企業名：株式会社宮原製作所
所 在 地 ：岡山県玉野市宇野４丁目１７－１
代 表 者 ：宮原 浩光
業 種 ：輸送用機械器具製造業
発 行 額 ：５０百万円
発 行 日 ：令和６年１２月１９日（木）