¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÙSSRËâÆ»»Î¡Ö¡Ô»ç±ñ¤ÎòÏ ¿·ÃÄÄ¹¡Õ¥«¥¤¥¼¥ë¡×¤È¡Ö¡Ô¥É¥ïー¥Õ¡Õ¥Á¥ãー¥ßー¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒVIC GAME STUDIOS JAPAN¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íû Æ±¹»¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¤Î¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¥â¥Ð¥¤¥ë ËâË¡Äë¤Ø¤ÎÆ» The Opening of Fate¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥é¥¯¥í¥â¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êSSRËâÆ»»Î¡Ö¡Ô»ç±ñ¤ÎòÏ ¿·ÃÄÄ¹¡Õ¥«¥¤¥¼¥ë¡×¤È¡Ö¡Ô¥É¥ïー¥Õ¡Õ¥Á¥ãー¥ßー¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SSRËâÆ»»Î¡Ö¡Ô»ç±ñ¤ÎòÏ ¿·ÃÄÄ¹¡Õ¥«¥¤¥¼¥ë¡×ÆÃÊÌ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã³«ºÅ¡ª
ËÜ¥¬¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢SSRËâÆ»»Î¡Ö¡Ô»ç±ñ¤ÎòÏ ¿·ÃÄÄ¹¡Õ¥«¥¤¥¼¥ë(CV:¾¾ÅÄ·ò°ìÏº)¡×¤ÈSSRËâÆ»»Î¥¹¥¥ë¥Úー¥¸¡ÖÃÄÄ¹¤Îµ¤ÉÊ¡×¤ÎÇÓ½ÐÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¬¥Á¥ã²èÌÌº¸²¼¤«¤é¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÂÎ¸³¥×¥ì¥¤¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¡×¤Î½é²ó¥¯¥ê¥¢Êó½·¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë ÆÃÊÌ¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß10Ëç ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/1/8(¿å) ～ 2/19(¿å) 09:59
¢£SSRËâÆ»»Î¡Ö¡Ô¥É¥ïー¥Õ¡Õ¥Á¥ãー¥ßー¡×¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã³«ºÅ¡ª
ËÜ¥¬¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢SSRËâÆ»»Î¡Ö¡Ô¥É¥ïー¥Õ¡Õ¥Á¥ãー¥ßー(CV:°ÂÌî´õÀ¤Çµ)¡×¤ÈSSRËâÆ»»Î¥¹¥¥ë¥Úー¥¸¡Öµ²¤¨¤¿½Ã¡×¤ÎÇÓ½ÐÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/1/8(¿å) ～ 2/3(·î) 09:59
¤½¤ÎÂ¾¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ö¥é¥¯¥í¥â¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à
https://bclover-forum.vicgame.jp/
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈµÇ° ¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°X(µìTwitter)¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë1,200¸Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÜºÙ¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë 1,200¸Ä
👥ÅöÁª¼Ô¿ô¡§10Ì¾
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025/1/8(·î) ～ 1/14(²Ð) 23:59¤Þ¤Ç
¢¦¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X(µìTwitter)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://x.com/bclover_mobile
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X(µìTwitter)¤ä¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¸ø¼°X(µìTwitter) https://x.com/bclover_mobile
¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à https://bclover-forum.vicgame.jp/
¢£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¤È¤Ï
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¡×¤Ï¡¢ËâË¡¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤È¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢ËâË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥¢¥¹¥¿¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥æ¥Î¤¬¡¢ËâÆ»»Î¤ÎÄºÅÀ¡ÈËâË¡Äë¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ËÁ¸±¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿²¦Æ»¾¯Ç¯ËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£2015Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç1,900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤Ï±Ç²è¤¬¸ø³«¡£2023Ç¯12·î¤è¤ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£
¢£¡Ø¥Ö¥é¥¯¥í¥â¡Ù³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¥â¥Ð¥¤¥ë ËâË¡Äë¤Ø¤ÎÆ» The Opening of Fate
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¼¡À¤Âå¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óRPG
ÂÐ±þOS¡§iOS(App Store(https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093))¡¿Android(Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp))
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)ÅÄÈ«Íµ´ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥ÐーÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)VIC GAME STUDIOS / All Rights Reserved
VIC GAME STUDIOS ²ñ¼Ò³µÍ×
VIC GAME STUDIOS¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Ç¤âÂç¤¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥²ー¥à¤òºî¤Ã¤¿ÍÇ½¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2020Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1ËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ð¥¤¥ëRPG¥²ー¥à¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯7·î11Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥Ðー¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒVIC GAME STUDIOS JAPAN
ÂåÉ½¼Ô¡¡Íû¡¡Æ±¹» (¥¤¡¡¥É¥ó¥®¥ç¡Ë
ÀßÎ©¡¡2022Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä