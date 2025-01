¡ØSYNDUALITY Echo of Ada¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ÏReoNa¤¬²Î¤¦¡ÖDebris¡×¤Ë·èÄê¡ª1/10¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ë¤ÆÄ¹ÊÔCM¤¬¸ø³«¡ªÀÐÀîÍ³°Í¡¢¸Å²ì°ª¤Û¤«¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤¬·èÄê¡ª

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、

PlayStation(R)5/Xbox series X|S/STEAM(R)『SYNDUALITY Echo of Ada』に関して、

テーマソングがReoNaさんの歌う「Debris(読み:デブリ)」に決定したことをお知らせします。

さらに1月10日(金)より再放送される『SYNDUALITY Noir セレクション放送』にて、「Debris」をいち早く聞くことができる90秒の長編CMを公開します。

また1月12日(日)に配信番組の実施が決定しました。ゲストにはコフィンデザインの形部一平さん、キャラクターデザインのnecoさん、シナリオ担当の波多野大さん、エイダ役の石川由依さん、ノワール・ミステル役の古賀葵さんをお呼びして、SYNDUALITY Echo of Adaの最新情報をお届けします。

詳細は以下をご確認ください。

テーマソングはReoNaの「Debris」に決定!

1月10日(金)に公開される長編CMにて先行解禁!

1月16日(木)にはOFFICIAL VIDEOのプレミア公開&音源配信がスタート!

『SYNDUALITY Echo of Ada』のテーマソングは、ReoNaさんが歌う「Debris」に決定いたしま

した!

1月16日からの音源配信に先駆けて、ReoNaさんによるコメント動画が見られるPre-add/Pre-saveキャンペーンがスタート!

詳細はこちら:

https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=20250107055730304TiMmcd276&openExternalBrowser=1(https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=20250107055730304TiMmcd276&openExternalBrowser=1)

情報解禁に合わせて、「SYNDUALITY」シリーズのキャラクターデザインを務めるnecoさんが

描くReoNaさんのビジュアルを公開!

さらに、1月10日(金)21:25よりTOKYO MXで放送予定の『SYNDUALITY Noir セレクション放送』にて、「Debris」を使用した特別な90秒の長編CMを放送いたします。

ぜひお見逃しなく!

※放送スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。

※一部地域では放映されない可能性がございます。

さらに「ReoNa × SYNDUALITY Echo of Ada「Debris」- OFFICIAL VIDEO -」のプレミア公開が

決定!ReoNaさんの歌唱と『SYNDUALITY Echo of Ada』の世界感が融合したスペシャルな映像に

なっています。

プレミア公開は、『SYNDUALITY Echo of Ada』のアーリーアクセスが開始される1月16日(木)の

21時より開始!

視聴予約はこちら:https://youtu.be/25d28IBnSpk(https://youtu.be/25d28IBnSpk)

最新のTVCMを公開! 1月11日より放送開始!

最新の15秒CMを公開!テーマソング「Debris」の一部をいち早く聞くことができます。

映像内では、今まで公開されていなかったエイダとアルバのストーリーや、ストーリーモード「アメイジア調査」に着目しています。

映像はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=dNdwVrSCeiM

発売直前!豪華ゲストを迎えた『SYNDUALITY Echo of Ada』スペシャル番組の生配信が

決定!

いよいよ1月23日(木)に発売が迫った『SYNDUALITY Echo of Ada』のスペシャル番組が配信

決定!

SYNDUALITY Echo of Adaの最新情報をお届けします。最新PVも初公開しますので、是非ご覧ください。

ゲストにはコフィンデザインの形部一平さん、キャラクターデザインのnecoさん、シナリオ担当の波多野大さん、エイダ役の石川由依さん、ノワール・ミステル役の古賀葵さんをお呼びして、豪華メンバーでお届け!

▽視聴予約はこちら▽

https://youtube.com/live/g1tFeZko4io

●公開日時:1月12日(日)17:00~ [JST]

●出演者(敬称略)

第一部:(17:00~18:00)

Neco(キャラクターデザイン)

形部一平(メカデザイン)

二見P(ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

MC

第二部:(19:00~20:00)

石川由依(エイダ役)

古賀葵(ノワール・ミステル役)

波多野大(シナリオ)

二見P(ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

松田P(アニメ『SYNDUALITY Noir』プロデューサー)

MC

基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1562_1_514add52d3f8c12c6c3d68d294061210.jpg ]

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。

予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.“PlayStation Family Mark", “PlayStation”, “PS5 logo”, “PS5”, “PlayStation Shapes Logo” and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

※(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは

登録商標です。