日本を代表するギタリストのひとり、山本恭司を中心に結成され1970年代のロックシーンに大きな風穴を開けたバンド、BOW WOW。エアロスミスやKISSの日本公演に参加するなど、そのパフォーマンスは海外でも高い評価を得、今なお彼らの影響を口にするミュージシャンは後を絶たない。やがて1984年にVOW WOWとして再結成するが、1990年に解散した。

そして2024年6月、前年に逝去したオリジナルメンバーのドラマー、新美俊宏の一周忌追悼とファーストアルバム『BEAT OF METAL MOTION』リリース40周年を機に、14年ぶりの復活ライブを行なったVOW WOW。その反響は大きく、追加公演として2025年1月8・9日にTOKYO DOME CITY HALLでのワンマンライブが決定、チケットは瞬く間に争奪戦となった。タイトル通りまさに王者の凱旋ともいうべき、熱狂と興奮のステージをお見逃しなく!

<番組情報>

VOW WOW THE RETURN OF THE KING

3月放送・配信予定

※放送終了後~21日間アーカイブ配信あり

出演:山本恭司、人見元基、厚見玲衣、岡本郭男 (Support Drums)、永井敏己 (Support Bass)

収録日:2025年1月9日

収録場所:東京 TOKYO DOME CITY HALL



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/vowwow/