【本日18時一次受付開始】原田清花ファンクラブ会員限定カフェイベント『花咲く 森の道 さやかりんに 出会った』開催決定！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48原田清花ファンクラブ会員限定カフェイベント『花咲く 森の道 さやかりんに 出会った』の開催を決定しました。
2025年1月23日（木）、原田清花のファンクラブ会員限定カフェイベント『花咲く 森の道 さやかりんに 出会った』が開催されます。今回初となるファンクラブイベントで、日頃の感謝の気持ちを込めた特別な一日をファンの皆さまにお届けいたします。
本日18時より、ファンクラブ会員向けの一次受付がスタートしました。皆さまのご応募をお待ちしております。
ご入会はこちらから
https://haradasayaka.official-fc.site/lp
■開催日時
2025年1月23日（木）
■開場／開演
＜1部＞開場12:30／開演13:00
＜2部＞開場15:30／開演16:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
■会場
広島市内
※会場の詳細につきましては、当選された方へのみお送りいたします。
■チケット料金
プレミアムチケット 11,000円（税込）
※デザート・ドリンク代込
※全席指定
※別途チケット発券手数料がかかります。
■チケット申込受付期間 ※抽選
2025年1月8日（水）18:00 ～ 2025年1月13日（月・祝）23:59
当落発表： 2025年1月17日（金）20:00頃
決済方法： クレジットカード
お申し込みはこちら
https://haradasayaka.official-fc.site/ticket/5oxrl1RGF6j6vAu7jMHCT5
■お申込可能枚数
お一人様最大1枚まで購入可能
※1会員様につき1枚
■お申込対象者
原田清花オフィシャルファンクラブ会員の方
※お申し込み時点で有効会員であることが条件です。
▼イベント詳細はこちら
https://haradasayaka.official-fc.site/news/detail/2nzV1j8G2sgPou6BWjAp9D
【STU48 ソロファンクラブについて】
メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。
■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト
https://stu48solofanclub.studio.site/
■原田清花 オフィシャルファンクラブ
https://haradasayaka.official-fc.site/
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/