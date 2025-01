「″悪のカリスマ″【最後の審判】の目撃者となれ。」ステッカーを車に貼って副収入が得られる「チアドライブ」、映画『ジョーカー2』4K ULTRA HD/ブルーレイ＆DVD発売記念コラボキャンペーン開催！

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:保科昌孝、 http://cheerdrive.jp/ )が運営する、一般ドライバーが愛車に好きなブランドやコンテンツのステッカーを貼って走行することでお礼として走行距離に応じたスポンサー収入が得られるマイカー広告サービス「CheerDrive(チアドライブ)」は、「4K ULTRA HD/ブルーレイ&DVD発売記念!映画『ジョーカー2』ドライブPRキャンペーン」の受付を2025年1月8日(水)より開始します。

本キャンペーンは、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門が2025年3月5日(水)より発売するDVD『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(通称「ジョーカー2」)と「CheerDrive」のコラボレーション企画。

「4K ULTRA HD/ブルーレイ&DVD発売記念!映画『ジョーカー2』ドライブPRキャンペーン」に関するデザインのステッカーを自分の愛車にお貼りいただき、より多くの方に宣伝いただける一般ドライバーを、全国抽選300名様限定で募集します。

参加者は、自家用車のリアウィンドウにキャンペーンステッカー(上図デザイン)を貼ってドライブするだけで、1kmあたり3円~5円相当の走行ポイントを獲得でき、最大で5,000pt(5000円相当)の報酬を得ることができます。

車両イメージカーステッカーはシースルーフィルムを採用

◆キャンペーン概要◆

【キャンペーン名】4K ULTRA HD/ブルーレイ&DVD発売記念!映画『ジョーカー2』ドライブPRキャンペーン

【抽選申込受付期間】2025年1月8日(水) 18:00~1月15日(水) 23:59

【抽選結果発表日】2025年1月17日(金)

【走行期間】2025年1月24日(金)~2月22日(土)

【参加台数】300台

【対象地域】全国

【参加費用】無料 ※走行距離が 100km に満たない場合、5,000円をご請求します。

【走行報酬】3pt~5pt/km(上限報酬 5,000pt) ※1pt=1円相当

【参加申込詳細】 https://cheerdrive.jp/informations/182

◆『ジョーカー2』US版ポスターが当たる!X投稿キャンペーン◆

当該チアドライブキャンペーンに参加されているドライバーの方限定!走行期間中にハッシュタグ「#ジョーカー2」と、当キャンペーンステッカーを貼った状態の車両写真をつけて、X(旧:Twitter)で投稿した方の中から、抽選で10名様にUS版ジョーカー2のポスターをプレゼント!

※投稿の際にはナンバープレートを隠してご投稿下さい。

※投稿対象は2月22日(土) 23:59まで

投稿イメージ 特典イメージ

◆CheerDrive(チアドライブ)について◆

自分のクルマに、好きな商品やサービスのステッカーを貼って走行し、企業を応援することでポイントを得られるサービスです。

ポイントは、キャンペーン毎に定める条件に従い、走行距離に応じて得ることができます。

例)ポイントの場合→5pt/1km :100km走行で500pt(500円相当)、1000km走行で5,000pt(5,000円相当)

チアドライブアプリDLはこちら

・App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332

・Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive

◆『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』について◆

ジョーカーは、もう、1 人じゃない――。誰もの予想をも覆す圧倒的な衝撃!未曾有の社会現象を巻き起こした「ジョーカー」が仕掛ける、新たなショーの幕が開ける。この理不尽な世界を生きるすべての人へ――。

【ストーリー】理不尽な世の中の代弁者として、時代の寵児となったジョーカー(ホアキン・フェニックス)。彼の前に突然現れた謎の女リー(レディー・ガガ)とともに、狂乱が世界へ伝播していく。孤独で心優しかった男の暴走の行方とは?誰もが一夜にして祭り上げられるこの世界――彼は悪のカリスマなのか、ただの人間なのか?衝撃のラストに備えよ。

【CAST】

・アーサー・フレック/ジョーカー:ホアキン・フェニックス(平田広明)

・リー・クインゼル/ハーレイ・クイン:レディー・ガガ(村中知)

・ジャッキー・サリバン:ブレンダン・グリーソン(斎藤志郎)

・ハービー・デント:ハリー・ローティー(山田裕貴)

【STAFF】

・監督/共同脚本/制作:トッド・フィリップス

・共同脚本:スコット・シルバー

・制作:エマ・ティリンジャ―・コスコフ

・制作:ジョセフ・ガーナ―

◆『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』商品情報◆

大好評プレミア配信中

1月15日(水)よりデジタル販売開始、

2月12日(水)よりデジタルレンタル開始、

3月5日(水)より4K UHD、ブルーレイ&DVD発売開始、ブルーレイ、DVDレンタル開始

■【Amazon.co.jp限定】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ

<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様

(初回限定生産/2枚組/ペーパープレミアム付)

価格:9,680円(税込)/品番:1000842840

【Amazon.co.jp限定】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット> スチールブック仕様 展開図

■【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ

<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/ペーパープレミアム付)

価格:8,580円(税込)/品番:1000842824

■【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット(2枚組/ペーパープレミアム付)

価格:6,380円(税込)/品番:1000842823

■ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット (2枚組)

価格:5,280(税込)/品番:1000842819

【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/ペーパープレミアム付) 展開図

■ブルーレイ/DVD レンタル ■デジタル販売 ■デジタルレンタル

【ブルーレイ 映像特典内容(71分)】

●ドキュメンタリー パート1:アーカム州立病院

●ドキュメンタリー パート2:リー

●ドキュメンタリー パート3:ホアキンの演技

●ドキュメンタリー パート4:ファイナルシーン

●音楽の持つ力 ●精巧なセットデザイン ●狂喜の色彩 ●アニメーションシーン

※商品仕様・ジャケット写真などは予告なく変更となる場合がございます。

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & (TM) DC. ALL RIGHTS RESERVED.

製作年:2024年 製作国:アメリカ

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/