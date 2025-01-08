ゼネラル・パーチェス株式会社とのパートナー契約締結のお知らせ

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 中園 浩輝、以下「弊社」）は、ゼネラル・パーチェス株式会社（東京都中央区 代表取締役 長崎 伸也、以下「ゼネラル・パーチェス」）と「中小企業のマーケットプロモーション及び資金調達、コスト分析と収益改善」を目的として互いにパートナー契約を締結致しました。



1.締結の理由

弊社は、本契約により、従来の事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」（https://www.securite.jp/）の仕組みによるお客様のマーケットプロモーション及び資金調達支援サービスに加え、ゼネラル・パーチェスが運営するコスト分析と収益改善をワンストップで行うツール「コストドック」（https://cost-dock.com/）を活用することにより、お客様の事業拡大及び収益向上支援に貢献してまいります。



2.ゼネラル・パーチェス株式会社について

会社名：ゼネラル・パーチェス株式会社

(URL：https://general-pcs.co.jp/）

所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル2階

代表者：長崎 伸也

事業内容：コスト分析「コストドック」、DXコンサルティング、購買コンサルティング、決済コンサルティング



本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ広報

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301



ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会