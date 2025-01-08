¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¸ø±é¡ØÀÚ¤ìÃ¼¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¸ø±é¡ÊÎáÏÂ6Ç¯2·î¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ê¥Þ¥°¥«¥ë¡Ë¤Î¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ç¯Îð¤ä¾ã¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë»²²Ã¤·³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¶¦À¸¶¦ÁÏ»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¤Î¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¤Î¼«¼ç¸ø±é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¸ø±é
(1) Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë14»þ00Ê¬³«±é¡Ê³«¾ì¡¡13»þ30Ê¬¡Ë
(2) ¾ì½ê¡§¾®ÅÄ¸¶»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤±¤ä¤¡¡¥Ûー¥ë¡Ê¾®ÅÄ¸¶»Ô²®·¦300¡Ë
(3) ±éÌÜÌ¾¡§¡ØÀÚ¤ìÃ¼¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡Ù¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¡ÂçÅç´²»Ë¡Ë
(4) ÆâÍÆ ¡§¸ÄÀË¤«¤Ê·àÃÄ°÷¤¿¤Á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£²Î¤äÏ¯ÆÉ¤Ê¤É¤¢¤é¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
(5) ¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¡§¡ãÎáÏÂ7Ç¯1·î10Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë10»þ00Ê¬¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡ä
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀî·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄ¡¡¼Ò²ñÏ¢·È¥Ýー¥¿¥ë²Ý
¡¦Web¤«¤é¡¡http://krs.bz//kanagawaaf/m?f=2103
¡¦¥áー¥ë¤«¤é¡¡kyoso@kanagawa-af.org
¡¡Ãí¡ËÌ¾Á°¡Ê¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ë¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢Ëç¿ô¤ò¸æÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ãí¡ËÁ´ÀÊ¼«Í³ÀÊ¡£Æþ¾ì¤Ï¼õÉÕ½ç¤ËÀ°ÍýÈÖ¹æ¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
(6) ÎÁ¶â¡§1,000±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ùÉ¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ¡Ë
(7) ¼çºÅÅù¡§
¼çºÅ¡§¿ÀÆàÀî¸©¡¢¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º
¶¨ÎÏ¡§¾®ÅÄ¸¶»Ô
À½ºî¶¨ÎÏ¡§¥Á¥ê¥¢¥¯¥¿ー¥º¡¢£Æ£Í¤ª¤À¤ï¤é87.9MHz
´ë²èÀ½ºî¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀî·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄ
£²¡¡²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¤Î¼«¼ç¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(1) Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë13»þ30Ê¬³«±é¡Ê³«¾ì¡¡12»þ45Ê¬¡Ë
(2) ¾ì½ê¡§¥è¥³¥¹¥«¡¦¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê²£¿Ü²ì»ÔËÜÄ®3-27¡Ë
(3) ±éÌÜÌ¾¡§¡Ø²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¡Ê¸¶°Æ¡¡W¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¢ºî¡¦±é½Ð¡¡²£ÅÄÏÂ¹°¡Ë
(4) ÆâÍÆ¡§·àÃÄ½é¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤Ê´î·à¤Ë¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌû²÷¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¡£
(5) ¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¡§¡ãÈÎÇäÃæ¡ä
²£¿Ü²ì·Ý½Ñ·à¾ì
¡¦1³¬¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ーÁë¸ý¡Ê10»þ00Ê¬¤«¤é19»þ00Ê¬¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡¡046-823-9999¡Ê10»þ00Ê¬¤«¤é17»þ00Ê¬¡Ë
(6) ÎÁ¶â¡§ Á°Çä¤ê¡Ê°ìÈÌ¡Ë2,000±ß¡¡(¹â¹»À¸°Ê²¼)¡¡1,000±ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅöÆü ¡Ê°ìÈÌ¡Ë2,500±ß ¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¡Ë 1,500±ß¡¡
(7) ¼çºÅÅù:
¼çºÅ¡§²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×
¶¦ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£¿Ü²ì·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄ
¸å±ç¡§¿ÀÆàÀî¸©¡¢²£¿Ü²ì»Ô
¹Êó¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿ÀÆàÀî·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄ
¡ÚÊÌ»æ1¡Û¡§¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¸ø±é¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-837-85fde6c698dd70a4281255d8fb9df28b.PDF
¡ÚÊÌ»æ2¡Û¡§²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×Âè9²ó¸ø±é¥Á¥é¥·¡Ê¼«¼ç¸ø±é¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d108051-837-1282c919dafe4fed20179b2ff434fe80.PDF
£³¡¡¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Ï¼èºà¡¦»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤Î1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÌä¹ç¤»Àè¤Ë¸æÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»²¹Í1¡ä¶¦À¸¶¦ÁÏ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ê²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¡¢°½À¥¥·¥Ë¥¢·àÃÄHale¡¢¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¡Ë¤ä¥·¥Ë¥¢¥À¥ó¥¹´ë²è¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¥ë¥Ðー¡×¤Î±¿±Ä¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔÅù¤¬»²²Ã¤¹¤ëÉñÂæ¸ø±éÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/kyouseikyousou/top.html
¡ã»²¹Í2¡ä¾®ÅÄ¸¶¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¥Á¥ê¥¢¥¯¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ÎáÏÂ2Ç¯10·î
ŽÌŽßŽÛŽ¼¡«ŽªŽ¸ŽÄŽØŽ°ŽÀ¡«Ž°¡§ÂçÅç´²»Ë¡Ê·àÃÄ¡Ö¥Á¥ê¥¢¥¯¥¿ー¥º¡×¼çºË¡¢ÇÐÍ¥¡¢±é½Ð²È¡¢·àºî²È¡Ë
·Î¸Å¾ì½ê¡§¾®ÅÄ¸¶»ÔÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿ー¤±¤ä¤Åù
³èÆ°¼ÂÀÓ¡§Âè1²ó¸ø±é(ÎáÏÂ3Ç¯3·î¡ãÆ°²èÇÛ¿®¡ä)¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡ÊÎáÏÂ3Ç¯7·î¡Ë¡¢Âè2²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ4Ç¯3·î¡ãÆ°²èÇÛ¿®¡ä)¡¢Âè3²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ5Ç¯1·î¡Ë¡¢Âè4²ó¸ø±é(ÎáÏÂ6Ç¯2·î)
¼çºÅ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¶¨ÎÏ¡§¾®ÅÄ¸¶»Ô
²áµî¸ø±éÆ°²è¡§¡Ø¤Ä¤¯¤Å¤¯¡¢¤â¡¡～¤«¤ó¤¶¤·¤ÎÆü～¡Ù
https://www.youtube.com/watch?v=vE3f_x25Il4
¡ã»²¹Í3¡ä²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©Ç¯·î¡§ÎáÏÂ¸µÇ¯8·î
ŽÌŽßŽÛŽ¼¡«ŽªŽ¸ŽÄŽØŽ°ŽÀ¡«Ž°¡§²£ÅÄÏÂ¹°»á(·àÃÄ²ÏÆ¸ºÂ¼çºË¡¢±é½Ð²È¡¢·àºî²È¡£¸©±é·àÏ¢ÌÁ¸ÜÌä)
·Î¸Å¾ì½ê¡§²£¿Ü²ì·Ý½Ñ·à¾ì¡¢²£¿Ü²ì»ÔÎ©ÀÄ¾¯Ç¯²ñ´ÛÅù
³èÆ°¼ÂÀÓ¡§Ãæ´Ö¸ø±é¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯11·î¡Ë¡¢Âè1²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ2Ç¯2·î¡Ë¡¢Âè2²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ3Ç¯2·î¡ãÆ°²èÇÛ¿®¡ä¡Ë¡¢Âè3²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ3Ç¯9·î¡ãÆ°²èÇÛ¿®¡ä¡Ë¡¢Âè4²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ4Ç¯7·î¡Ë¡¢Âè5²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ5Ç¯2·î¡Ë¡¢Âè6²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ5Ç¯7·î¡Ë¡¢Âè7²ó¸ø±é¡ÊÎáÏÂ6Ç¯3·î¡ã¼«¼ç¸ø±é¡ä¡Ë¡¢°Ê¹ß¡¢¼«¼ç¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Î¸Å±¿±Ä¼çºÅ:¿ÀÆàÀî¸©
¸ø±é¼çºÅ¡§²£¿Ü²ì¥·¥Ë¥¢·àÃÄ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×
¶¦ºÅ¡§²£¿Ü²ì»Ô¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£¿Ü²ì·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄ
²áµî¸ø±éÆ°²è¡§¡Ø¸¼£¤È¤È¤·¤Î¶ä²ÏÅ´Æ»¡Ù
https://www.youtube.com/watch?v=K1YPNrvXX7w
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶ÉÊ¸²½²Ý¥Þ¥°¥«¥ë¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
ÅÅÏÃ¡¡045-285-0219