ガールズグループ『SAY MY NAME』とコラボ！　フレーバーポテト「チーズキムチ味」登場！限定撮り下ろし！オリジナルチケットサイズクリアファイル付きコラボセット販売！

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修)は1月22日(水)より、ウェンディーズ・ ファーストキッチンとファーストキッチン(競馬場店を除く)で、日韓で活躍するJAEJOONG(ジェジュン)がプロデュースする7人組のガールズグループ『SAY MY NAME』(セイマイネーム)とのコラボキャンペーンを開催します。コラボを記念して、フレーバーポテト「チーズキムチ味」を販売します。さらに『SAY MY NAME』各メンバーを撮り下ろしした、オリジナルチケットサイズクリアファイル(全8種)とお好きなフレーバーポテトMセット780円(税込)を2月24日(月)までの期間中、数量限定で販売します。数に限りがありますのでお早めにご来店ください。また、4店舗限定で店内装飾を実施します。ぜひ『SAY MY NAME』の世界観をお楽しみください。

◆『SAY MY NAME』

コラボ限定 オリジナルチケットサイズクリアファイル付きフレーバーポテトセット発売!(全8種)

販売期間:1/22(水)~2/24(月)

※グッズは数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※店頭での購入限定特典(店頭でのお買い上げのみ対象)となります。

※競馬場店では販売しておりません。

※コラボキャンペーンは10時からとなります。詳細は当社HPでご確認ください。

※値引き対象外です。

※絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。

※コラボオリジナルデザインポテト袋は、なくなり次第終了となります。

※掲載内容は予告なく変更になる可能性がございます。

◆特別コラボ装飾店を4店で開催!

『SAY MY NAME』メンバーが店舗をジャックして、皆さまをお出迎え!

特別コラボ店でしか出会えないウェンディーズ・ファーストキッチン限定の描き下ろしを使用した装飾を設置。さらに、特別コラボ装飾店でしか食べることのできない限定メニューとコラボを記念した限定グッズを販売!!

【特別コラボ装飾 実施店舗】4店舗

WFK池袋北口店 WFK横浜パルナード店 WFK梅田芝田町店 FK大垣アクアウォーク店

※WFK=ウェンディーズ・ファーストキッチン FK=ファーストキッチン

特別コラボ装飾店 限定メニュー!

※価格は総額表示(税込価格)です。※値引き対象外です。

・SEUNGJOO(スンジュ)のサクサクヤンニョムチキンバーガー 単品1,400円

・DOHEE(ドヒ)のホワイトチーズパスタ 単品1,400円

・HITOMI(ヒトミ)のイエローチーズナゲット 単品1,000円

・JUNHWI(ジュニ) ブラックウユタピオカ 単品1,000円

・SOHA (ソハ)オレンジマンゴータピオカ 単品1,000円

※ドリンクは100%アップルジュースを使用しています。

・MEI(メイ) ピンクももタピオカ 単品1,000円

・KANNY(カニー) レッドストロベリータピオカ 単品1,000円

特別コラボ装飾店 限定メニュー購入特典!- コラボメニュー1品購入につき、1枚オリジナルコースター(全7種)をランダムでプレゼント!※絵柄はお選びいただけません。- 特別コラボ限定グッズを購入できるグッズオーダーシートをプレゼント!

【特別コラボ限定グッズ】

※価格は総額表示(税込価格)です。※値引き対象外です。

・缶バッジ(全7種 ブラインド販売) 500円

・アクリルスタンド(全7種 ブラインド販売) 1,500円

・チェキ風アクリルカード(全7種 ブラインド販売) 700円

・チャーム付きラバーキーホルダー(全1種) 1,650円

・スタッキングマグカップ(全1種) 1,650円

◆「SAY MY NAME」とは

日韓で活躍するJAEJOONG(ジェジュン)がプロデュースする、日本人2名、タイ人1名、韓国人4名からなる7人組グローバルガールズグループ。

2024年10月に韓国デビューし、AKB48やIZ*ONEの元メンバーのHITOMI(ヒトミ)がリーダーを務めていることでも注目を集めている。

1st EP『SAY MY NAME』リリース後、タイトル曲「WaveWay」のMVの再生数が公開後約1週間で1,000万再生以上を記録。

グループ名の由来は「つらい時は私たちの名前を呼んで」という希望のメッセージ。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在74店舗※を展開しています。※2025年1月8日実績

◆ファーストキッチンとは

1977年創業、日本生まれの「ファーストキッチン」は、現在全国に36店舗※を展開するハンバーガーチェーンです。日本人の繊細な味覚にマッチする味を追及した 「ベーコンエッグバーガー」 は創業当時からの人気メニュー。ハンバーガーだけではなく、フレーバーポテトやパスタ・デザートなど、従来のハンバーガーショップにはない、独自のメニュー展開で女性ファンが多いファストフード店です。 ※2025年1月8日実績