株式会社ドローンショー・ジャパン漫画『宝石の国』(作者:市川春子)最終13巻発売を記念し、宝石たちを再現した発売カウントダウン・ドローンショー

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発し、国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、講談社の人気漫画『宝石の国』(作者:市川春子氏)の最終巻発売を記念し、2024年11月20日(水)深夜23:50頃より、東京タワーのお膝元となる増上寺上空で、ドローン800機による宝石たちを再現した発売カウントダウン・ドローンショーの演出を担当いたしました。

※日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として2024年11月時点当社調べ。

講談社公式YouTubeチャンネル「KODANSHA Books&Comics」によるライブ配信は23万再生超え!

当ドローンショーは、講談社公式YouTubeチャンネル「KODANSHA Books&Comics」にてライブ配信(アーカイブあり)が行われ、配信から約半日で5万再生を記録。2025年1月時点で23万再生を超え、多くの『宝石の国』ファンへ感動と共感が届けられています。

【総集編】『宝石の国』最終巻発売カウントダウン・ドローンショーのスペシャルPVが2025年1月6日に公開!!

ドローンショー写真

ドローンショー動画(ショートVer.)

『宝石の国』作品紹介

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EFIMy02Nhoc ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Zn_GjLmbFKw ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=A6vnZxSn3y4 ]

強くてもろくて美しい、 戦う宝石たちの物語。

今から遠い未来、僕らは「宝石」になった。

彼ら28人は、襲い掛かる月人に備えるべく、戦闘や医療などそれぞれの持ち場についていた。

月人と戦うことを望みながら、何も役割を与えられていなかったフォスは、宝石たちを束ねる金剛先生から博物誌を編むように頼まれる。

漫画界で最も美しい才能が描く、戦う宝石たちの物語。

https://afternoon.kodansha.co.jp/c/housekinokuni.html

作者・市川春子(いちかわはるこ) 氏

投稿作『虫と歌』で「アフタヌーン2006年夏の四季大賞」受賞後、『星の恋人』でデビュー。

初の作品集『虫と歌 市川春子作品集』が第14回手塚治虫文化賞・新生賞を受賞。

2作目の『25時のバカンス 市川春子作品集II』が「マンガ大賞2012」の5位に選ばれる。

両作品ともに、市川氏本人が単行本の装丁を手がけている。

現在、「アフタヌーン」にて『宝石の国』を連載。

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・Web

https://droneshow.co.jp/

・SNS

ドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショー映像などをお届け!業界最先端の情報もリアルタイムで発信します!

ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう!

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp