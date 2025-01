浦沢直樹、待望のサードアルバム『Love Songs』と音楽デビュー作『半世紀の男』新装盤が2025年2月26日同時発売決定！

株式会社ディスクユニオン

『YAWARA!』『20世紀少年』『MONSTER』『あさドラ!』など、数々の名作で世界中のファンを魅了してきた漫画界のレジェンド・浦沢直樹が、8年ぶりとなるサードアルバム『Love Songs』を2025年2月26日にリリースする。同日には、2008年発表の音楽デビュー作『半世紀の男』の新装盤も復刻され、2作品の同時発売が決定した。

https://diskunion.net/progre/ct/news/article/1/127677



『Love Songs』には、NHK Eテレ「浦沢直樹の漫勉neo」主題歌で小室哲哉が参加した「漫画描きのバラード」新録バージョンや、『あさドラ!』のヒロインが探し求めた「It’s Because I Love You」、TOTOや数多くのアーティストを支えるレニー・カストロが参加した「Mr.ポストマン」、坂本美雨のコーラスが光る「レインボー・チャイルド」など、オリジナル全11曲を収録。浦沢作品の世界観を投影した歌詞、心に染み入るメロディー、生々しいグルーヴ感が特徴であり、フォークやポップ/ロック、ブルースまでジャンルを超えたサウンドが魅力の一枚となっている。

また、新装盤として復刻される『半世紀の男』は、フォーク・ロックを基調にした全11曲を収録。『20世紀少年』の主人公ケンヂが歌う劇中歌「ボブ・レノン」をはじめ、小室等、白井良明、難波弘之といった日本音楽界のレジェンドが参加した楽曲群は、ボブ・ディランやビートルズの影響を受けた浦沢ならではのサウンドが光る。リマスターによる音質向上と紙ジャケット仕様で新たに生まれ変わり、16年の時を経て再び多くのファンの心を震わせるだろう。



音楽家としての浦沢直樹の才能が存分に感じられる2作品。2025年2月26日、ぜひ手に取っていただきたい。



■『Love Songs』収録曲、「It's Because I Love You」MV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iU1hZnoVw1w ]

アーティスト:浦沢直樹

タイトル:Love Songs

発売日:2025年2月26日

見開き紙ジャケットCD、歌詞カード封入

全国CDショップにて予約受付

https://diskunion.net/progre/ct/detail/1008960063

●トラックリスト

1. ダイヤモンド

2. ユーレイ

3. Mr.ポストマン

4. 赤い実の唄

5. とりあえずジャンプ

6. It's Because I Love You

7. アーケード

8. おまえのことだから

9. Love Song

10. レインボー・チャイルド

11. 漫画描きのバラード



アーティスト:浦沢直樹

タイトル:半世紀の男

発売日:2025年2月26日

見開き紙ジャケットCD、歌詞カード封入、2025年最新リマスター

全国CDショップにて予約受付

https://diskunion.net/progre/ct/detail/1008960169

●トラックリスト

1. 洪水の前

2. Ha, Ha, Ha,

3. 月がとっても…

4. エンドロール

5. 12階建てのバス (作詞:小島 武 / 作曲:小室 等)

6. ガラクタ

7. 半世紀の男

8. 哀しみのヒットパレード

9. 分倍河原の日が暮れる

10. ヒビ

11. Bob Lennon





