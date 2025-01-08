日興アイ・アール「2024年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」スタンダード市場部門 優秀サイトに選出

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株式会社アートネイチャー

　株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、日興アイ・アール株式会社が実施する「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」スタンダード市場部門において、当社のホームページが「優秀サイト」に選出されましたのでお知らせいたします。


アートネイチャーでは、今後もステークホルダーの皆さまに分かりやすい情報発信を目指して、更なるホームページの充実を図るとともに、IR活動の向上に取り組んでまいります。



○ホームページ


（企業情報）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(投資家情報)


https://corp.artnature.co.jp/ja/index.html　　　　https://corp.artnature.co.jp/ja/ir.html






【全上場企業ホームページ充実度ランキング】


日興アイ・アール株式会社が、全上場企業3,975社のホームページについて、「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した168の客観的な項目により評価を行い、ランキングとして発表しています。


https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html