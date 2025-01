【ウェスティン ルスツリゾート】お好みの北海道食材で体も心も温まる [YOUR OWN BUILD NABE ～ 鍋うまいっしょ] 開催

マリオット・インターナショナル

ウェスティン ルスツリゾート (北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀) は、2025年1月13日(月・祝)から2月28日(金)まで、オールデイダイニング「アトリウム」のディナーブッフェにて、「YOUR OWN BUILD NABE ~鍋うまいっしょ」を開催いたします。

北海道の冬に欠かせない鍋料理は、寒さで冷えた体を芯から温めるだけでなく、鮭や新鮮な地元食材、たっぷりの野菜を使っているため、栄養をしっかりと摂ることができます。

1月から2月は一年で最も寒く、気温が-20℃近くまで下がることもあります。良質なパウダースノーをスキーやスノーボードでお楽しみいただいた後は、温泉露天風呂で体を温め、夕食ブッフェで心も体もほっとする鍋料理をぜひお楽しみください。

鍋はお客様ご自身でスープや具材を選び、お好みにカスタマイズできる「YOUR OWN BUILD」スタイルです。北海道産の食材をふんだんに使用した3種類の鍋料理から、日替わりで2種類をご用意しております。豊富なトッピングとともに、自分だけのオリジナル鍋を作り、ブッフェメニューと一緒に北海道グルメをご堪能ください。

開催期間 2025年1月13日(月・祝)~2月28日(金)

提供時間 17:30~21:00 (ラストオーダー 20:30)

料 金 大人 7,000円 / 小学生 4,900円

会 場 オールデイダイニング「アトリウム」

石狩鍋

北海道産の鮭を使った郷土料理。

鮭漁がさかんな石狩川の漁師が体を温めるために好んで食べている、昔から親しまれているメニューです。味噌ベースの鍋にお好みでキムチや山椒、グラナパウダーなどのトッピングを加えてお召し上がりください。

ブイヤベース

世界三大鍋のひとつ、ブイヤベースを北海道の冬に水揚げされるタラやアサリを豪快に使用してご提供いたします。サフランとガーリックが香る濃厚なスープが、食欲を一層かき立てます。

火鍋

鶏ガラスープをベースに、花椒と唐辛子で仕上げた本格的な『麻辣味』火鍋です。花椒のしびれる辛さと唐辛子の刺激が体を芯から温めます。たっぷりの野菜やルスツ高原豚など、お好みの具材とともにお楽しみください。

サスティナブルな鍋料理

鍋料理には、北海道の大地と海が育んだ新鮮な食材をたっぷり使用しています。地元で水揚げされた鮭や、ルスツ近郊の農家から仕入れた大根やニンジン、留寿都村の豆腐など、地域の食材を活用することでフードロス削減や地域活性化に貢献しています。また、お好みの具材を選べることで、食べ残しを減らす取り組みにもつながります。

■ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場に直結、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を受賞しています。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14mと、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富です。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル&コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがあります。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017年・2018・2019・2021・2024年に「Japan's Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞しています。

ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/

