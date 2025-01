サイバーリンク株式会社

台湾 台北(2025年1月8日)CyberLink Corp. (5203.TW): デジタルクリエイティブ編集ソフトウェアとAIソリューションを提供するサイバーリンクは、2025 Consumer Electronics Show (CES 2025) において、グローバルで活躍するハードウェアおよび半導体メーカーとの協業を発表しました。本イベントで、サイバーリンクはASUS、HP、MSIといった業界大手、そしてIntelとAMDといった半導体リーダー企業と協力し、最新の生成AI搭載デジタルマーケティングソフトウェア「Promeo」と、国際的に高い評価を得ている動画・写真編集ソフトウェア「PowerDirector」および「PhotoDirector」を展示します。この戦略的パートナーシップを通じて、サイバーリンクはソフトウェアとハードウェアの強力な統合を実証し、生成AIとデジタルコンテンツ編集技術の革新的な応用を推進していきます。

ハードウェアアプリケーション:クロスプラットフォームの互換性とパフォーマンスの向上

今年のCESでは、サイバーリンクはASUSのミニデスクトップとMSIのラップトップにおけるソフトウェアの優れたクロスプラットフォーム適応性と卓越したパフォーマンスを披露します。AI PC市場が急速に成長を続ける中、サイバーリンクのソフトウェアソリューションは、幅広いAI PCでスムーズに動作し、ユーザーにより効率的で充実したクリエイティブ体験を提供します。

チップメーカーとの協業:高度な技術融合とブレークスルー

CES 2025において、サイバーリンクは大手チップメーカーであるIntelおよびAMDとの緊密な技術連携を強調します。この協業を通じて、サイバーリンクは最新のハードウェアプラットフォームでの優れたパフォーマンスを実現するため、ソフトウェアを最適化し、重要な技術革新の達成を目指します。これら業界をリードするチップの高度な機能を活用することで、サイバーリンクはAI搭載デジタルコンテンツ制作ツールの機能性と効率性をさらに向上させ、ユーザーにシームレスで強力なクリエイティブ体験を提供します。

CESカンファレンス:AIの発展の未来を探る

サイバーリンクは、CES 2025期間中のIntelセッション「Intel: Advancing AI Everywhere for Everyone」での講演に招待されています。サイバーリンクの基調講演「AI PCs: Discover a New World of Experiences」では、AIが従来の働き方をどのように変革し、生産性における新たなイノベーションを推進しているかについて詳しく解説します。このセッションは、参加者や業界専門家に、AIの未来とデジタル環境の変革可能性について貴重な洞察を提供します。

展望:ソフトウェア・ハードウェア統合を通じたAI PCエコシステムの推進

ソフトウェアとハードウェアの緊密な協業は、今日の急速に進化する業界におけるイノベーションを推進する重要な原動力となっています。サイバーリンク プレジデントのヴィンセント・リンは次のようにコメントしています。「CESにおいて主要なハードウェアおよびチップメーカーとの包括的なパートナーシップに参画できることを大変嬉しく思います。この協業は、サイバーリンクのソフトウェアの機能性とパフォーマンスを向上させるだけでなく、AI PC業界におけるシームレスなソフトウェア・ハードウェア統合の重要性を示すものです。ソフトウェアのリーディングカンパニーとして、私たちはパートナーと協力してAI PCエコシステムの長期的な発展を推進し、AIの可能性と事業価値を最大限に引き出していきます。」

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

