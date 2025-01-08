東京eスポーツフェスタ2025実施企画に関するお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ連合

一般社団法人日本eスポーツ連合（会長：早川英樹、以下ＪｅＳＵ）は、1月10日（金）から12日（日）にかけて実施される「東京eスポーツフェスタ2025」実行委員会の構成団体として、主催・後援・協力するさまざまな企画についてお知らせします。

「東京eスポーツフェスタ2025」は 、2020年から開催を続けているeスポーツの普及と関連産業の振興を目的とするイベントです。6回目を迎える今回も、これまでに引き続きリアルとオンライン双方のメリットを活かしたハイブリッド方式で開催します。



本イベントは、ｅスポーツの活性化を図る「ｅスポーツ競技大会」、関連産業の振興を図る「ｅスポーツ関連産業展示会」、ｅスポーツや関連技術などについて学べる「セミナー・学習企画」など、さまざまな企画によって構成されていますが、 JeSUは日本におけるeスポーツの中央競技団体として、以下の企画に参画します。

【JeSU主催企画】

●JeSUセミナー アンチ・ドーピング講演

テーマ： アンチ・ドーピングで実現するクリーン&フェアなeスポーツ2025

実施日時： 2025年1月10日(金) 14:30-15:15

出演者（順不同、敬称略）：

山本 宏明 （JeSU医事委員会 委員長、アンチ・ドーピング部会 部会長、日本陸上競技連盟医事委員会 副委員長）

Takaki （横浜F・マリノスeスポーツ所属。eJ.LEAGUE eFootball(TM) 2024シーズン 優勝、・FIFAe World Cup 2024 日本代表）

概要： eスポーツの発展に伴って、アンチ・ドーピング活動への取り組みが国際的に進んでいます。2023年9月に開催されたアジア競技大会では、eスポーツが初めて正式競技となり、他の競技と同様にeスポーツアスリートもドーピング検査を行われました。JeSUアンチ・ドーピング部会の部会長である山本先生と、eスポーツアスリートのTakaki選手をお呼びして、eスポーツとアンチ・ドーピングについて学びます。

●JeSUパネルディスカッション

テーマ： 共生社会実現に向けたeスポーツの活用

実施日時：2025年1月11日(土) 10:45-11:30

出演者（順不同、敬称略）：

田中 栄一 （一般社団法人ユニバーサルeスポーツネットワーク代表理事、JeSU医事委員）

楠本 直紀 （一般社団法人 東京都作業療法士会 スポーツ支援委員会）

上田 泰成 （新潟県三条市 副市長）

概要： eスポーツを通じた共生社会実現に向けたJeSUの取組みを紹介するとともに、 新潟県三条市で行政におけるeスポーツを通じた高齢者サポートや多世代交流を推進する上田副市長、および東京都作業療法士会の理事である楠本氏を交えて、未来の共生社会実現に向けたパネルディスカッションを行います。

【JeSU後援企画】

●ACCSパネルディスカッション

テーマ： ゲーム業界における知的財産権の重要性について

実施日時： 2025年1月10日(金) 11:30-12:15

出演者（順不同、敬称略）：

久保田 裕/モデレーター （一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事）

奥山 幹樹 (株式会社カプコン法務・資産管理統括 知的財産部 部長）

西浦 光二 （任天堂株式会社 知的財産部 担当部長代理／弁理士）

西村 智稔 （株式会社コーエーテクモホールディングス 常務執行役員・管理本部副本部長 法務担当）

桝本 菊夫 （株式会社セガ 上席執行役員 コーポレートデベロップメント統括本部長）

村瀬 俊介 （株式会社コナミデジタルエンタテインメント 法務部・知的財産部 部長）

【JeSU協力企画】

●海外交流企画

実施日時： 2025年1月10日(金) 17:00-18:00

出演者（順不同、敬称略）：

くぼしゅう、 Yu2、 ヘイン （日本 / 早稲田大学 闘門会）

turkiabc （サウジアラビア / Prince Sultan University）

remu （シンガポール / Republic Polytechnic）

※選手情報を更新いたしました。（2025/01/08更新）

概要： ｅスポーツを通じた国際交流を目的として、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター６」を 使用 して、東京と海外の学生による３対３の対抗戦を行います。

＜東京ｅスポーツフェスタ2025 開催概要＞

日 程：2025年１月10日（金）～12日（日） ※1/10（金）は事前の来場登録が必要です。

会 場：東京ビッグサイト南１・２ホール（江東区有明3-11-1）

公式サイト：https://tokyoesportsfesta.jp

動画配信： YouTube、ニコニコ生放送、OPENREC.tv、Twitch など

入場：無料 (※1/10（金）は事前の来場登録が必要です）

主 催：東京ｅスポーツフェスタ2025実行委員会

［東京都／(一社)日本ｅスポーツ連合／(一社)コンピュータエンターテインメント協会／(一社)日本オンラインゲーム協会／(株)東京ビッグサイト］

日本eスポーツ連合（JeSU）について

一般社団法人日本eスポーツ連合は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。

JeSUオフィシャルスポンサー：株式会社マウスコンピューター 興和株式会社

活動助成： 一般財団法人上月財団 公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）

【報道関係者からのお問い合わせ先】

一般社団法人日本eスポーツ連合

e-mail：press-info@jesu.or.jp 公式サイト：https://jesu.or.jp/mailform/media/