WEBLIFEがShopify Premier Partnerに認定、ECビジネス支援のさらなる進化へ

株式会社ウェブライフWEBLIFEが国内でまだ数社のみのShopify Premier Partnerに認定

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正、以下ウェブライフ)は、グローバルコマースをリードするShopify Inc.(本社:カナダ、オタワ)が提供する新たな「Shopify Partner Program」において、高い信頼と実績が認められる「Shopify Premier Partner」に認定されました。日本国内では数社のみが選ばれています。

【認定の背景】

Shopify(ショッピファイ)は、世界175カ国以上で展開されるグローバルなコマースプラットフォームであり、業界標準を超えた革新を提供する存在です。起業家から中堅、大手企業まで、ECビジネスの成功にとどまらず、コマース全体の立ち上げからマーケティング、事業拡大、運営までを単一のプラットフォームで実現可能にしています。実店舗とECの統合、国内外の連携、そしてD2CやB2Bの両立を含む多様なニーズに応えるShopifyは、コマースの未来を支えるプラットフォームとして、日本でも高い支持を得ています。

2025年1月に開始された新しい「Shopify Partner Program」では、パートナー企業の実績や技術、専門性に基づき、5つのティア(Platinum、Premier、Plus、Select、Registered)が設定されました。その中で「Premier Partner」は、高いパフォーマンスと専門知識を有し、Shopifyの成長と顧客の成功に貢献する企業に与えられるものです。

ウェブライフが提供するECソリューション「BiNDec(バインド・イーシー)(https://bindec.jp)」では、独自開発のBiNDecアプリによって効率的で成果率の高いECビジネスを実現し、Shopify Plusプランの活用を含む多様な施策を通じて、顧客の売上拡大やビジネスの成長に寄与してきました。このような実績が認められ、Plus Partnerのさらに上位となるPremier Partnerの認定を新たに受ける運びとなりました。

【BiNDecによるEC構築と運用支援】

独自開発のアプリや最適なShopifyアプリで成果率の高いECを仕組み化し、EC運用の自走を実現する環境を提供

ウェブライフは、Shopifyプラットフォーム上での構築・運用を短期間で実現する「BiNDec」を提供しています。これまでに350以上のShopifyストアを手がけた経験をもとに、多様な業種・業態に対応した柔軟なプランニングとサポートを実施しています。

- 効率的な構築:カスタマイズを最小限に抑えた効率的な構築プロセス- 統合やDX化:複数チャネルや顧客管理の一括管理、自動化で属人化を防ぐ- ECの最適化:構築から運用フェーズまで一貫したECエコシステムをプランニング

これらを通じて、EC事業者が直面する課題を迅速かつ的確に解決し、より多くのEC事業者が変化の激しいマーケット環境で成長できるよう支援いたします。

今回のPremier Partner認定を契機に、日本国内だけでなくグローバル市場も視野に入れ、EC事業者の中長期的な成長をサポートする新たな取り組みを推進してまいります。

BiNDecについて詳しく見る :https://bindec.jpBiNDecサービスサイト【ウェブライフ代表取締役、山岡義正のコメント】

この度、Shopify Premier Partnerに認定されたことを大変光栄に思います。Shopify Plus Partnerに認定されて以来、ウェブライフではEC事業者様と伴走しながらECビジネスの未来を描き共に築いてまいりました。 現在では、グローバルなEC市場で注目される、実店舗とECの融合、国内と海外の連携、D2CとB2Bの統合など様々な要素を一つのプラットフォームに集約するユニファイド的アプローチこそ、クロスボーダーとなるECの未来を担っていると確信しています。このような視点を持ちながら、Premier Partnerとして引き続き皆様が直面する課題に向き合い、日本そして世界のEC市場のさらなる発展に貢献してまいります。

【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify Plus パートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。 2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。そのほか、ノーコードCMSの「BiNDup(バインド・アップ)」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/

【BiNDecとは】

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームの上で、独自のノウハウと技術で自社開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップすることで、ECサイトの構築運用のパッケージ化を行っています。過大なカスタマイズを抑え構築フェーズのリードタイムを短縮するだけでなく、保守フェーズのメンテナンスコストも最適化することで、変化の速いECマーケットに柔軟に対応できることが特徴です。これまで、中規模から大規模のEC事業者向けに構築からグロースまでを幅広くサポートし、350以上のShopifyストアを手がけてきました。

https://bindec.jp/