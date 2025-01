KRAFTON、NVIDIAとAI革新技術「CPC」を「CES 2025」にて発表

KRAFTON JAPAN株式会社

(株)KRAFTON(代表取締役 キム・チャンハン)は、米国ラスベガスで開催されている世界最大のIT・電子展示会「CES 2025」にてNVIDIAと共にAIイノベーション技術「Co-Playable Character」(以下「CPC」)を発表しました。

今回の共同開発は、卓越したゲーム開発の専門知識で知られるKRAFTONの強みとNVIDIAの最先端のAI技術それぞれの強みを組み合わせて実現しました。「CES 2025」にてNVIDIAと共にゲームに特化した革新的なAI技術である「CPC」を発表し、将来のゲーム産業の方向性を提示しました。

「CPC」はNVIDIA ACE技術で構築されたゲームに特化したオンデバイス小型言語モデル(On-device SLM * for Gaming)を基盤に、ゲームプレイヤーと対話できる新しい概念のキャラクター技術です。

従来のNPC(Non-Player Character)とは異なり、「CPC」は人間のようにゲームの状況を認識し、ゲームプレイヤーと会話をして協力する能力を備えています。KRAFTONは、“PUBG: BATTLEGROUNDS IP”や『inZOI』等のゲームポートフォリオ全体で「CPC」技術の使用を拡大し、ユーザー体験を変革する予定です。

KRAFTONのキム・チャンハン代表は「「CES2025」は、ゲーム業界に革命をもたらすAI技術の発表に取り組むKRAFTONにとって重要な節目となる。今後もNVIDIAと緊密に協力をして「CPC」をはじめとするAI基盤の差別化された技術でユーザー体験を拡大し、グローバルゲーム産業の新たな未来を開いていく」と述べました。

NVIDIA の開発者リレーションズ担当バイス プレジデント飯田慶太氏は「AIはゲームの開発と遊び方を変えている。NVIDIA ACEのような革新的なAI技術を様々なライブゲームに導入することで、KRAFTONは”Co-Play”が可能なキャラクターを解き放ち、新しいユニークな体験を提供しています」と述べました。

KRAFTONは2022年にDeep Learning事業部を設立して以来、自然言語処理(LM/NLP)、3D Vision & Animation、音声認識および生成技術(STT/TTS)、強化学習(RL:Reinforcement Learning)、マルチモーダル(Multi-modal Learning)等様々なAIコア技術を発展させてきました。また、NeurIPS(Conference on Neural Information Processing Systems)、ICML(International Conference on Machine Learning)、ICLR(International Conference on Learning Representations)等の国際AIカンファレンスで複数の論文を発表し、同社の研究開発競争力を立証しています。

KRAFTONが展開する新たなゲーム体験を是非、皆様も感じてみてください。

* SLM: Small Language Model

■「CPC」導入参考動画

・「NVIDIA ACE | Introducing PUBG Ally - First Co-Playable Character」

https://www.youtube.com/watch?v=wEKUSMqrbzQ

・「NVIDIA ACE | inZOI - Create Simulated Cities with Co-Playable Characters」

https://www.youtube.com/watch?v=Pk9z1upOj3U

※動画は英語版のみとなります。ご了承ください。

■KRAFTON、Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームを発掘し、パブリッシングすることに取り組んでいます。2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「VECTOR NORTH」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」等世界的に有名な開発者が所属しています。各スタジオは、常に新しいことに挑戦し新技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンの心をつかむためにプラットフォームとサービスを拡大しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『The Callisto Protocol』、『NEW STATE MOBILE』、『Moonbreaker』、『Defense Derby』、『TERA』等一流のエンターテインメントコンテンツを運営しています。世界中に情熱的で意欲的なチームを擁するKRAFTONは、世界クラスの能力を有するテクノロジー先進企業で、マルチメディアエンターテインメントとディープラーニングを含むビジネスの視野を拡大することに取り組んでいます。詳細はhttps://krafton.co.jp/をご覧ください。(https://krafton.co.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

(C) 2025 KRAFTON, INC