【茨城県境町】令和７年１月１２日、『令和７年 境町 二十歳のつどい』開催
境町役場
令和７年１月１２日『令和７年 境町 二十歳のつどい』開催
令和７年１月１２日『令和７年 境町 二十歳のつどい』開催
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、「令和７年 境町 二十歳のつどい」を令和７年１月１２日（日）開催いたします。
民法改正により、成人年齢が引き下げられましたが、境町では２０歳の方を対象に式典を行います。
また、１２日は午前10時より、成人式会場前の境町役場前通り（歩行者天国内）で第２８回境達磨市、S-Gallery 粛粲寶美術館(https://maps.app.goo.gl/9hSuhq5wBWeJas4P8)で、13時半～ギターデュオ「SANALUCAS（サナルカス）」による「プロムナードコンサート～アルゼンチン音楽～」が開催されます。
令和７年 境町 二十歳のつどい 概要
期日：
令和７年１月１２日（日）
時間：
受付：午前９時40分から
式典：午前10時30分から
場所：
境町中央公民館(https://maps.app.goo.gl/wifx8upPhGpzMhTd6) 講堂
備考：
式典終了後、二十歳のつどい実行委員会によるアトラクション（スライドショー上映と抽選
会）を開催します
対象者：
２７９名（男性：１４８名 女性：１３１名）（平成1６年4月2日～平成1７年4月1日生まれの方）
出席予定者：
１５７名（男性：８６名 女性：７１名）※令和７年１月６日現在