ランスタッド、Dow Jones Sustainability World Index（ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス）で人材サービスプロバイダーの第1位にランクイン

世界最大*¹の人材サービス会社であるランスタッドは1月7日に、「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス、(Dow Jones Sustainability World Index 、以下「DJSI」)」のプロフェッショナル・サービス部門において10年連続で選出されたことを発表しました。ランスタッドは人材サービスプロバイダーとして第1位にランクインし、業界において「重要性」と「政策への影響力」の項目で最高評価を獲得しました。100点満点中80点を獲得し、業界平均の29点を大きく上回りました。

1999年に発足したDJSIは、「経済」「環境」「社会」において責任あるパフォーマンスを発揮している各業界の優良企業を認定しています。ランスタッドでは、より良い持続可能な未来の実現に向けた取り組みが、すべての事業に貫かれています。 当社の持続可能性の枠組みは公正な労働市場の促進、職場における公平性の向上、グリーンへの移行の支援という3つの重要な柱に焦点を当て、社会のニーズに対応するという当社の取り組みを反映しています。これらの柱は、人々、社会、そして地球にとって意義のある価値を創造するというランスタッドの姿勢を表しています。

ランスタッドの人事最高責任者(CHRO)であり、サステナビリティ運営委員会の委員長であるミリアム・ビートーヴ・モレールは次のようにコメントしています。「DJSIに10年連続で選出されたことを非常に誇らしく思います。この評価は、人材に公平な機会を提供することをすべての活動の中心に据える、私たちの目的志向型のアプローチを反映しています。ランスタッドをより持続可能で影響力のある組織にするために献身的に貢献してくれたすべての同僚に感謝したいと思います。」

ランスタッドは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)のうち、働きがいのある仕事と経済成長(SDG 8)、不平等をなくす(SDG 10)、ジェンダー平等(SDG 5)、質の高い教育(SDG 4)の5つの目標に注力することを選択しました。さらに、気候変動対策(SDG 13)に関しては科学的根拠に基づいた目標イニシアチブ(SBTi)の1.5℃目標への取り組み、および2050年までにCO2排出ゼロを目指すという科学的根拠に基づいた目標の設定に取り組んでいます。

※当リリースは、2025年1月7日にランスタッドより発表されましたプレスリリース「Randstad ranked as the top HR services provider in the Dow Jones Sustainability World Index.(https://www.randstad.com/press/2025/randstad-ranked-top-hr-services-provider-dow-jones-sustainability-world-index/)」を抄訳したものです。

*¹ Staffing Industry Analysts 2023、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 46,000人

[売 上] 3兆9,949億円(254億2,600万ユーロ) 2023年度実績(12

月決算)(人材サービス業として世界最大*¹)

[資 本 金] 7,384億6400万円(47億ユーロ) 2023年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ157.12円換算/ 2023年12月末時点)

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー(Partner for talent)として、4つの専門分野(オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ)を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域(市場)で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2023年には、200万人の人々の就職を支援し、254億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQ+に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を4年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス(DJSI)

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出(人材サービス企業として唯一)

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月)

・「D&Iアワード2024」より最高評価のベストワークプレイスに3年連続認定 (2024年12月)

