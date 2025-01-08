静岡県「女性活躍加速化フォーラム」参加者募集

写真拡大

静岡県


★女性が活躍できる職場づくりに取り組む資生堂等が登壇します！


１　日　　時　


令和７年２月３日（月）午後１時30分から３時45分まで


２　会　　場


札の辻クロスホール（静岡市葵区呉服町１丁目３０）


３　内　　容


（１）基調講演　

「資生堂のＤＥ＆Ｉの取り組みについて」


講師


（株)資生堂　ＤＥ＆Ｉ戦略推進部長　山本　真希　氏


（２）パネルディスカッション

「女性が活躍できる職場環境づくりとは」


パネリスト


・柿澤　宏一　氏（興津螺旋(株)　代表取締役社長）


・長谷川　修嗣　氏（(株)資生堂掛川工場　工場長）


・新村　早織　氏（エンケイ(株)　OEM営業グループ係長）


コーディネーター


・橋本　恵子　氏（キャリアコンサルタント／ことのはスクエア　代表）


４　対　　象


経営者、ダイバーシティ推進担当者、働く女性等


５　主　　催


静岡県（共催　ふじのくに女性活躍応援会議）


６　定　　員


50名（事前申込制・先着順）後日録画配信あり（事前申込制）


７　申込方法


ふじのくに電子申請システム　専用フォーム　


（https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14146）


８　申込締切


令和７年１月24日（金）


９　ＨＰ


https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/jinkennpo/danjokyodo/1049510/1067693.html