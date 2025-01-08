静岡県「女性活躍加速化フォーラム」参加者募集
静岡県
（１）基調講演
（２）パネルディスカッション
★女性が活躍できる職場づくりに取り組む資生堂等が登壇します！
１ 日 時
令和７年２月３日（月）午後１時30分から３時45分まで
２ 会 場
札の辻クロスホール（静岡市葵区呉服町１丁目３０）
３ 内 容
（１）基調講演
「資生堂のＤＥ＆Ｉの取り組みについて」
講師
（株)資生堂 ＤＥ＆Ｉ戦略推進部長 山本 真希 氏
（２）パネルディスカッション
「女性が活躍できる職場環境づくりとは」
パネリスト
・柿澤 宏一 氏（興津螺旋(株) 代表取締役社長）
・長谷川 修嗣 氏（(株)資生堂掛川工場 工場長）
・新村 早織 氏（エンケイ(株) OEM営業グループ係長）
コーディネーター
・橋本 恵子 氏（キャリアコンサルタント／ことのはスクエア 代表）
４ 対 象
経営者、ダイバーシティ推進担当者、働く女性等
５ 主 催
静岡県（共催 ふじのくに女性活躍応援会議）
６ 定 員
50名（事前申込制・先着順）後日録画配信あり（事前申込制）
７ 申込方法
ふじのくに電子申請システム 専用フォーム
（https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14146）
８ 申込締切
令和７年１月24日（金）
９ ＨＰ
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/jinkennpo/danjokyodo/1049510/1067693.html