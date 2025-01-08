【札幌文化芸術劇場 hitaru】モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」上演
札幌文化芸術劇場 hitaru（公益財団法人札幌市芸術文化財団）では、地元のオペラ団体、実演芸術家などの協力を得て、hitaruを舞台とした新たなオペラ作品を創造・発信する「hitaruオペラプロジェクト」の第2回公演として、国内外のオペラで注目を集める園田 隆一郎の指揮、粟國 淳の演出で、モーツァルトの名作オペラ「ドン・ジョヴァンニ」を2025年3月7日（金）・9日（日）に上演いたします。
地元が誇る札幌交響楽団が織りなす美しいオーケストラにより彩られる、オーディションにより選ばれた実力派のキャスト達と合唱の歌声は圧巻です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-96ziTUbVSg ]
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_1_2098aeb0ed0a43c8c4b18c86e4a656c8.jpg ]
hitaruオペラプロジェクト モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」
■日時
2025年3月7日（金）17:00開場 18:00開演
2025年3月9日（日）13:00開場 14:00開演
上演予定時間：約３時間30分 ※休憩含む
■会場
札幌文化芸術劇場 hitaru（札幌市中央区北1条西1丁目）
■演目
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」（W.A.モーツァルト作曲）
全2幕・原語（イタリア語）上演・日本語字幕付
■指揮・演出
指揮・フォルテピアノ：園田隆一郎
演出：粟國淳
園田隆一郎
粟國淳
■キャスト
ドン・ジョヴァンニ：栗原峻希
騎士長：大塚博章
ドンナ・アンナ：針生美智子
ドン・オッタ―ヴィオ：荏原孝弥
ドンナ・エルヴィーラ：倉岡陽都美
レポレッロ：岡元敦司
マゼット：粟野伶惟
ツェルリーナ：高橋茉椰
合唱：hitaruオペラプロジェクト「ドン・ジョヴァンニ」合唱団
■管弦楽
札幌交響楽団
■チケット料金
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_2_5e4e8e469d1168834736d6e28bc43204.jpg ]
※U25
1999年以降にお生まれの方。ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。
■プレイガイド
・札幌市民交流プラザメンバーズサイト(https://sapporo-cp-members.jp)
・市民交流プラザチケットセンター（札幌市民交流プラザ２階）
営業時間 10：00～19：00（札幌市民交流プラザの休館日を除く）
・ 道新プレイガイド（札幌市中央区南1条西1丁目8-2高桑ビル MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌店地下1階)
営業時間 10:00～19:00 （火曜定休） TEL 0570-00-3871
・ Kitaraチケットセンター(https://www.kitara-sapporo.or.jp/) ※WEBのみ取扱
・セイコーマート店内マルチコピー機 （セコマコード：P25030701）
・チケットぴあ(https://t.pia.jp/)（Pコード：280-474）
・ ローソンチケット（Lコード：11354）
■助成
文化庁文化芸術振興費補助金 劇場・音楽堂等機能強化推進事業（劇場・音楽堂等機能強化総合支援） 独立行政法人日本芸術文化振興会
■主催
札幌文化芸術劇場 hitaru（公益財団法人 札幌市芸術文化財団）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_3_7bbe6f140ad5a16ae3b2e37600ba4c12.jpg ]
札幌市出身 カスカベアキラ先生とコラボ
札幌文化芸術劇場 hitaruが札幌市出身の人気漫画家 カスカベアキラ先生とコラボし、本公演の個性豊かなキャラクターたちの魅力を発信する「ドン・ジョヴァンニ×マンガ」企画。
今後公開予定のキャラクタービジュアルや4コマ作品をお楽しみに。
詳細を見る :
https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_don-giovanni_manga.html
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_4_51131d58a4ecb049042958a13fecbcdd.jpg ]
「ドン・ジョヴァンニ」への誘い ～ハイライト・コンサート
カヴァーキャストたちが、モーツァルト珠玉のアリアをはじめ「ドン・ジョヴァンニ」の魅力をコンパクトに凝縮してお届けする特別なコンサート。構成は、本公演の演出家である粟國 淳が特別に手掛けました。本公演への予習にはもちろんのこと、初めてのオペラ鑑賞にもぴったりのコンサートとなっています。ぜひこの機会に、もうひとつの「ドン・ジョヴァンニ」をお楽しみください。
■日時
2025年1月19日（日）
14：00開場、15：00開演、17：00終演予定
■会場
札幌文化芸術劇場 hitaru（札幌市中央区北1条西1丁目）
■指揮
粟辻 聡
■出演
hitaruオペラプロジェクト「ドン・ジョヴァンニ」カヴァーキャスト
ドン・ジョヴァンニ：大野浩司
ドンナ・アンナ：増田享子
ドン・オッターヴィオ：長倉駿
ドンナ・エルヴィーラ：石岡幸恵
レポレッロ：三輪主恭
マゼット：小野寺陸
ツェルリーナ：金井知那実
天の声：小林エレキ
ピアノ：吉泉善太
■チケット料金
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_5_bcc35ccc15303e7e65c51adf7b3755cd.jpg ]
※U25
1999年以降にお生まれの方。ご来場時に生年を証明できるものをお持ちください。
ハイライト・コンサート詳細 :
https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=3975
【終了】札幌大谷大学・札幌文化芸術劇場 hitaru連携事業
アートプログラム2024
オペラ「ドン・ジョヴァンニ」見どころ・聴きどころ ※事前申し込み制
札幌大谷大学と札幌文化芸術劇場 hitaruが連携し、音楽や舞台芸術の魅力をお届けする事業。作品の見どころ・聴きどころを札幌大谷大学の千葉 潤学長が解説したほか、同公演に出演する針生美智子氏とピアノ演奏として鎌倉亮太氏にご出演いただき、作品解説に沿った曲目の演奏を披露していただいた。
■日時
2024年12月13日（金）19:00
■会場
クリエイティブスタジオ（札幌市民交流プラザ3F)
アートプログラム詳細 :
https://www.sapporo-community-plaza.jp/event.php?num=3974
札幌コンサートホールKitara × 札幌文化芸術劇場 hitaru
オペラを“はしご”キャンペーン
札幌コンサートホール Kitaraと札幌文化芸術劇場 hitaruでは、2024年12月～2025年3月に、毎月オペラ関連公演を開催。これら4つの公演の中から2公演以上鑑賞いただいた方には、抽選で素敵なプレゼントをお贈りします！
“はしご”キャンペーン詳細 :
https://www.sapporo-community-plaza.jp/news.php?num=1366
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_6_7ab2262154b2a018299b03683cc25b59.jpg ]
公演詳細、最新情報をご確認いただけるほか、「ドン・ジョヴァンニ」やオペラに関するコラムなど、鑑賞がもっと楽しくなるコンテンツを発信しております。
ぜひご確認ください。
ドン・ジョヴァンニ特設HP :
https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_don-giovanni.html
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/106727/table/26_7_db0c3b07430f6072f848e6b99ccad1db.jpg ]
■公演内容に関するお問い合わせ
札幌市民交流プラザ 劇場事業課
011-271-1950（9：00～17：00 休館日を除く）
■チケットに関するお問い合わせ
道新プレイガイド
0570-00-3871（10：00～19：00 火曜定休）