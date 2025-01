【Cuvee J2 Hôtel Osaka】AWA SUSHI 泡鮨でのランチ付き宿泊プランの販売を開始

株式会社温故知新

大阪・長堀橋にある「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新(以下、Cuvee J2)」(所在地:大阪府大阪市、総支配人:佐長 東彦)では、2025年1月8日(水)より、「AWA SUSHI 泡鮨」でのランチ付き宿泊プランの販売を開始いたします。

13F Prestage Twin「CHARLES HEIDSIECK」シャルル・エドシックルーム

「AWA SUSHI 泡鮨」でのランチ付き宿泊プランについて

シンプルで洗練されたデザインに静かなプライベート空間で、都会にいながらリトリートできる時間を過ごすことができるCuvee J2。隠れ家のような鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」で創作江戸前鮨のランチを堪能したあと、客室でシャンパーニュを味わいながらゆっくりと流れる贅沢な時間を過ごすことができます。また、大阪一の繁華街・心斎橋にも徒歩圏内となっており、観光の拠点や大阪ならではのガストロノミーを楽しめるのも魅力のひとつです。

■プラン内容

「AWA SUSHI泡鮨」で創作江戸前鮨を楽しむ

シャンパーニュの華やかな香りと、職人技が光る繊細な鮨が絶妙にマッチ。五感を刺激する贅沢なランチタイムをお愉しみください。

【時間】12:00 / 12:30 / 13:00 よりご選択いただけます。

「AWA SUSHI 泡鮨」ランチイメージ

アーリーチェックイン

14:00よりチェックインが可能となります。

(通常15:00~)

各フロアのメゾンの世界観を感じながら、静かなプライベート空間をお過ごしください。

7F Delux Twin「JEAN VESSELLE」ジャン・ヴェッセルルーム

フロアメゾンのシャンパーニュボトル1本付き

Cuvee J2では1フロア1部屋の造りで、フロアごとにメゾンのテーマが異なります。このプランでは、ご宿泊いただくお部屋のメゾンのシャンパーニュが1本ついているので、お好きなタイミングでご用意させていただきます。

客室指定は、1部屋5,500円(税込)で承っております。

客室のご案内はこちらから(https://j2.by-onko-chishin.com/guestroom/)

※「AWA SUSHI 泡鮨」でのご提供も可能

シャンパーニュ イメージ

朝食はお好きな時間にお部屋で

ホテル特製貝柱の朝粥セットまたはベーカリーセットを、お部屋までお持ちいたします。朝シャンパーニュもおすすめです。Cuvee J2 Hôtel Osakaならではのご滞在をお愉しみください。

【時間】9:00 / 9:30

朝食 イメージ

プランの詳細・ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/cuveej2/0/plan/id/206590/stay

■Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新について

11の名門シャンパーニュ・メゾン(生産者)に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗礼されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。

Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

<概要>

施設名:Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

所在地:大阪市中央区南船場2丁目6-7

開業日:2024年1月13日

客室数:全11室

総支配人:佐長 東彦

電話番号:06-6262-3600(代表)

Email:j2@cuveej2.jp

アクセス:大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分

公式サイト:https://j2.by-onko-chishin.com/(https://j2.by-onko-chishin.com/)

X:https://twitter.com/okcs_j2_tisser(https://twitter.com/okcs_j2_tisser)

Instagram:https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official(https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official)

■株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名:株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年:2011年2月1日

資本金:1,000万円

事業内容:ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)

企業情報:https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)

Youtube:https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)