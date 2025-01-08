1月9日発売のアニメディア2月号、表紙は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。WカバーはTVアニメ『魔法使いの約束』！

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株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年2月号を1月9日に発売いたします。







アニメディア2月号のカバー（表紙）は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。土井半助の描きおろしイラストが目印。裏表紙にはTVアニメ『魔法使いの約束』より、ムルが登場。



さらに、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のここでしか手に入らないグッズがもらえるキャンぺーンを3号連続で実施！　詳細は本誌をチェック。



◎16ページ巻頭大特集


大好きな土井先生に会いたい！　その思いが忍たまたちを強くする


●劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師


[関 俊彦、大塚明夫、岡野浩介、間宮康弘、成田 剣、保志総一朗、渋谷 茂、神奈延年、置鮎龍太郎、鈴木千尋]



◎TVアニメ『魔法使いの約束』幕開け記念特集


ようこそ、壊れかけの世界へ


●TVアニメ『魔法使いの約束』


[近藤 隆、仲村水希×立花慎之介]



◎サッカーアニメパワーPUSH!!


誕生! ! 伝説級MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）


●ブルーロック VS. U-20 JAPAN


[浦 和希、内山昂輝、江口拓也、河西健吾、古川 慎、三上瑛士、波多野 翔、櫻井孝宏、日野 聡、若山晃久、中村悠一]


●イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025



◎甘すぎないのも素敵(ハート)　ビターな一面を見せて！


●BanG Dream! Ave Mujica


[渡瀬結月]


●魔神創造伝ワタル


●SAKAMOTO DAYS


[島崎信長×佐倉綾音]


●想星のアクエリオン Myth of Emotions



◎【新連載】まほプリMIRAIダイアリー


●魔法つかいプリキュア！ ！～MIRAI DAYS～


[高橋李依×堀江由衣×早見沙織、齋藤彩夏]



◎「わんぷり」連載コーナー　わんぷりガーデン


●わんだふるぷりきゅあ！


[長縄まりあ×種崎敦美]



◎つめたい心ほっこりMOVIEシアター2025


●「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版


●地球防衛部ETERNAL LOVE！


[梅原裕一郎×西山宏太朗]


●OVA『SK∞ エスケーエイト EXTRA PART』



◎『らんま1/2』続編決定記念特集


再见！次なる“キュン”で逢いましょう


●らんま1/2


[佐久間レイ]



◎プリズムスタァを愛するフレンドの会


●KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-



◎プロセカの知りたいセカイ　vol.29　劇場版公開直前スペシャル


●劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク


[野口瑠璃子、礒部花凜、中島由貴、秋奈、鷲見友美ジェナ、今井文也、伊東健人、廣瀬大介、木野日菜、Machico、楠木ともり、田辺留依、鈴木みのり、佐藤日向]



◎HAMA'S TRAVEL NOTE vol.2


●18TRIP


[榊原優希×小松昌平]



◎もっけにゅーす in アニメディア


●TVアニメ『地縛少年花子くん２』


[鬼頭明里、土岐隼一]



◎『テニプリ』LOVEスマッシュ


●新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL


[皆川純子×安元洋貴]



◎what's up? パラライ【第51回】


●Paradox Live



◎この冬ウワサのつよつよコンビ調査隊


●Dr.STONE SCIENCE FUTURE


●薬屋のひとりごと


●メダリスト


●FARMAGIA



◎WELCOME TO ハズビンホテル!!!!!!!


●ハズビン・ホテルへようこそ


[遠藤大智×後藤ヒロキ×斉藤梨絵]



◎設定資料集


●ぷにるはかわいいスライム



◎刀剣高札場


●刀剣乱舞ONLINE


[楠 大典]



◎再び幕開く、願いと縁が織りなす必然の世界


●演劇調異譚『xxxHOLiC』-續・再-


[太田基裕]



◆別冊付録1


クリアファイル


・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-



◆別冊付録2


綴じ込みポスター


・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師


・イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025



◆綴じ込み付録1


B3ポスター


・BanG Dream! Ave Mujica


・TVアニメ『魔法使いの約束』



◆綴じ込み付録2


土井半助 絵葉書＆懐中絵姿＆目標短冊


・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師



◆ピンナップ


・「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版 公開記念


・らんま1/2


・地球防衛部ETERNAL LOVE！


・ぷにるはかわいいスライム



◆『アニメディア2月号』


発売日：2025年1月9日（木）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行元：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/


株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/



■本書のご購入はこちら


Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2025%E5%B9%B4-02-%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B008J43NNK)


セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1257467924)


楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18100311/)



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