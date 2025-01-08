1月9日発売のアニメディア2月号、表紙は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。WカバーはTVアニメ『魔法使いの約束』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年2月号を1月9日に発売いたします。

アニメディア2月号のカバー（表紙）は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。土井半助の描きおろしイラストが目印。裏表紙にはTVアニメ『魔法使いの約束』より、ムルが登場。

さらに、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のここでしか手に入らないグッズがもらえるキャンぺーンを3号連続で実施！ 詳細は本誌をチェック。

◎16ページ巻頭大特集

大好きな土井先生に会いたい！ その思いが忍たまたちを強くする

●劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師

[関 俊彦、大塚明夫、岡野浩介、間宮康弘、成田 剣、保志総一朗、渋谷 茂、神奈延年、置鮎龍太郎、鈴木千尋]

◎TVアニメ『魔法使いの約束』幕開け記念特集

ようこそ、壊れかけの世界へ

●TVアニメ『魔法使いの約束』

[近藤 隆、仲村水希×立花慎之介]

◎サッカーアニメパワーPUSH!!

誕生! ! 伝説級MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）

●ブルーロック VS. U-20 JAPAN

[浦 和希、内山昂輝、江口拓也、河西健吾、古川 慎、三上瑛士、波多野 翔、櫻井孝宏、日野 聡、若山晃久、中村悠一]

●イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025

◎甘すぎないのも素敵(ハート) ビターな一面を見せて！

●BanG Dream! Ave Mujica

[渡瀬結月]

●魔神創造伝ワタル

●SAKAMOTO DAYS

[島崎信長×佐倉綾音]

●想星のアクエリオン Myth of Emotions

◎【新連載】まほプリMIRAIダイアリー

●魔法つかいプリキュア！ ！～MIRAI DAYS～

[高橋李依×堀江由衣×早見沙織、齋藤彩夏]

◎「わんぷり」連載コーナー わんぷりガーデン

●わんだふるぷりきゅあ！

[長縄まりあ×種崎敦美]

◎つめたい心ほっこりMOVIEシアター2025

●「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版

●地球防衛部ETERNAL LOVE！

[梅原裕一郎×西山宏太朗]

●OVA『SK∞ エスケーエイト EXTRA PART』

◎『らんま1/2』続編決定記念特集

再见！次なる“キュン”で逢いましょう

●らんま1/2

[佐久間レイ]

◎プリズムスタァを愛するフレンドの会

●KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

◎プロセカの知りたいセカイ vol.29 劇場版公開直前スペシャル

●劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク

[野口瑠璃子、礒部花凜、中島由貴、秋奈、鷲見友美ジェナ、今井文也、伊東健人、廣瀬大介、木野日菜、Machico、楠木ともり、田辺留依、鈴木みのり、佐藤日向]

◎HAMA'S TRAVEL NOTE vol.2

●18TRIP

[榊原優希×小松昌平]

◎もっけにゅーす in アニメディア

●TVアニメ『地縛少年花子くん２』

[鬼頭明里、土岐隼一]

◎『テニプリ』LOVEスマッシュ

●新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL

[皆川純子×安元洋貴]

◎what's up? パラライ【第51回】

●Paradox Live

◎この冬ウワサのつよつよコンビ調査隊

●Dr.STONE SCIENCE FUTURE

●薬屋のひとりごと

●メダリスト

●FARMAGIA

◎WELCOME TO ハズビンホテル!!!!!!!

●ハズビン・ホテルへようこそ

[遠藤大智×後藤ヒロキ×斉藤梨絵]

◎設定資料集

●ぷにるはかわいいスライム

◎刀剣高札場

●刀剣乱舞ONLINE

[楠 大典]

◎再び幕開く、願いと縁が織りなす必然の世界

●演劇調異譚『xxxHOLiC』-續・再-

[太田基裕]

◆別冊付録1

クリアファイル

・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

◆別冊付録2

綴じ込みポスター

・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師

・イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025

◆綴じ込み付録1

B3ポスター

・BanG Dream! Ave Mujica

・TVアニメ『魔法使いの約束』

◆綴じ込み付録2

土井半助 絵葉書＆懐中絵姿＆目標短冊

・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師

◆ピンナップ

・「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版 公開記念

・らんま1/2

・地球防衛部ETERNAL LOVE！

・ぷにるはかわいいスライム

◆『アニメディア2月号』

発売日：2025年1月9日（木）発売（毎月10日発売）

特別定価：1,200円（税込）

判型：A4変型判

電子版：あり

発行元：株式会社イード

発売元：株式会社Gakken

「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/

株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/

■本書のご購入はこちら

Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2025%E5%B9%B4-02-%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B008J43NNK)

セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1257467924)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18100311/)

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