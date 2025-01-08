1月9日発売のアニメディア2月号、表紙は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。WカバーはTVアニメ『魔法使いの約束』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年2月号を1月9日に発売いたします。
アニメディア2月号のカバー（表紙）は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』。土井半助の描きおろしイラストが目印。裏表紙にはTVアニメ『魔法使いの約束』より、ムルが登場。
さらに、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のここでしか手に入らないグッズがもらえるキャンぺーンを3号連続で実施！ 詳細は本誌をチェック。
◎16ページ巻頭大特集
大好きな土井先生に会いたい！ その思いが忍たまたちを強くする
●劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師
[関 俊彦、大塚明夫、岡野浩介、間宮康弘、成田 剣、保志総一朗、渋谷 茂、神奈延年、置鮎龍太郎、鈴木千尋]
◎TVアニメ『魔法使いの約束』幕開け記念特集
ようこそ、壊れかけの世界へ
●TVアニメ『魔法使いの約束』
[近藤 隆、仲村水希×立花慎之介]
◎サッカーアニメパワーPUSH!!
誕生! ! 伝説級MOM（マン・オブ・ザ・マッチ）
●ブルーロック VS. U-20 JAPAN
[浦 和希、内山昂輝、江口拓也、河西健吾、古川 慎、三上瑛士、波多野 翔、櫻井孝宏、日野 聡、若山晃久、中村悠一]
●イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025
◎甘すぎないのも素敵(ハート) ビターな一面を見せて！
●BanG Dream! Ave Mujica
[渡瀬結月]
●魔神創造伝ワタル
●SAKAMOTO DAYS
[島崎信長×佐倉綾音]
●想星のアクエリオン Myth of Emotions
◎【新連載】まほプリMIRAIダイアリー
●魔法つかいプリキュア！ ！～MIRAI DAYS～
[高橋李依×堀江由衣×早見沙織、齋藤彩夏]
◎「わんぷり」連載コーナー わんぷりガーデン
●わんだふるぷりきゅあ！
[長縄まりあ×種崎敦美]
◎つめたい心ほっこりMOVIEシアター2025
●「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版
●地球防衛部ETERNAL LOVE！
[梅原裕一郎×西山宏太朗]
●OVA『SK∞ エスケーエイト EXTRA PART』
◎『らんま1/2』続編決定記念特集
再见！次なる“キュン”で逢いましょう
●らんま1/2
[佐久間レイ]
◎プリズムスタァを愛するフレンドの会
●KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
◎プロセカの知りたいセカイ vol.29 劇場版公開直前スペシャル
●劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク
[野口瑠璃子、礒部花凜、中島由貴、秋奈、鷲見友美ジェナ、今井文也、伊東健人、廣瀬大介、木野日菜、Machico、楠木ともり、田辺留依、鈴木みのり、佐藤日向]
◎HAMA'S TRAVEL NOTE vol.2
●18TRIP
[榊原優希×小松昌平]
◎もっけにゅーす in アニメディア
●TVアニメ『地縛少年花子くん２』
[鬼頭明里、土岐隼一]
◎『テニプリ』LOVEスマッシュ
●新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
[皆川純子×安元洋貴]
◎what's up? パラライ【第51回】
●Paradox Live
◎この冬ウワサのつよつよコンビ調査隊
●Dr.STONE SCIENCE FUTURE
●薬屋のひとりごと
●メダリスト
●FARMAGIA
◎WELCOME TO ハズビンホテル!!!!!!!
●ハズビン・ホテルへようこそ
[遠藤大智×後藤ヒロキ×斉藤梨絵]
◎設定資料集
●ぷにるはかわいいスライム
◎刀剣高札場
●刀剣乱舞ONLINE
[楠 大典]
◎再び幕開く、願いと縁が織りなす必然の世界
●演劇調異譚『xxxHOLiC』-續・再-
[太田基裕]
◆別冊付録1
クリアファイル
・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
◆別冊付録2
綴じ込みポスター
・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師
・イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025
◆綴じ込み付録1
B3ポスター
・BanG Dream! Ave Mujica
・TVアニメ『魔法使いの約束』
◆綴じ込み付録2
土井半助 絵葉書＆懐中絵姿＆目標短冊
・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師
◆ピンナップ
・「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版 公開記念
・らんま1/2
・地球防衛部ETERNAL LOVE！
・ぷにるはかわいいスライム
◆『アニメディア2月号』
発売日：2025年1月9日（木）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/
株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/
■本書のご購入はこちら
Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2025%E5%B9%B4-02-%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B008J43NNK)
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楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18100311/)
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