セミナーの成果可視化と効率的な運営を実現するシャノンを使った新規獲得セミナーの仕組み化とは
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https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/52190?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250108(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/52190?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250108)
ウェビナー内容
ウェビナーが定着した一方で、リアルの「セミナー」が再注目されています。
ところが多くの企業では、効率的な運営、情報の一元管理、そして成果の可視化という複数の課題に直面しています。
そこで、本セミナーでは、シャノンを活用してこれらの課題を解決する具体的な方法をお伝えいたします。
■ セミナーの内容：
効率的なセミナー運営： 申し込みから集客、事後のフォローアップまで、全プロセスを効率的に実施する方法
情報の一元管理： 複数のチャネルの統合管理、それを最大限に活用する方法
成果の見える化： 一元管理された情報に商談・受注情報を組み合わせ成果を見える化する方法
セミナーを仕組み化していくみなさまにとって具体的で実践的な内容をお伝えいたします。
後半には立食形式の懇親会を予定しています。情報交換の機会としてもぜひご活用ください。
開催概要
- タイトル：セミナーの成果可視化と効率的な運営を実現するシャノンを使った新規獲得セミナーの仕組み化とは
- 開催日時：1月 22日(水) 18:00～19:00 （60分）
- 開催場所：株式会社シャノン本社 セミナールーム (東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル 4F)
- 参加費：無料
- 対象：企業のマーケティング部門、経営企画部門
- お申し込みURL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/52190?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250108(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/52190?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250108)
株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジー、メタバースまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
- 社名商号：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード：3976（東証グロース）
- 代表者：代表取締役 竹田 浩
- 所在地：東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル4階
- 事業内容：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
- URL：https://www.shanon.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp