人混みもスイスイ進める！操作性バツグンの4輪キャスターを搭載したキャリーバッグを1月8日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、操作性の高い4輪キャスターを搭載し、短期出張に最適な容量20Lのビジネスキャリーバッグ「200-BAGCR014BK」を発売しました。
おすすめポイント
●容量20Lで短期出張に最適な収納力
●荷物が取り出しやすいフロントオープンタイプ
●小回りの効く4輪タイプ
掲載ページ
ビジネスキャリーバッグ 横型 容量20L フロントオープン 4輪 1～2泊 小型 機内持ち込み ビジネスバッグ 出張 法人 ブラック
型番：200-BAGCR014BK 販売価格：10,728円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR014BK
●短期出張に最適
20Lの絶妙な収納力で、1～2泊の短期出張にぴったりなビジネスキャリーバッグです。
機内持ち込み対応サイズで、出張先での移動もスムーズ。
●フロントオープンで、取り出しやすさ抜群
荷物が取り出しにくい…そんなストレスとは無縁に！フロントオープンタイプの設計により、パソコンや書類をスマートに出し入れ可能。さらに、11個のポケットが整理整頓をサポート。バッグの中がごちゃごちゃする心配はもうありません。
●4輪キャスターで、スムーズな移動を実現
360°回転する4輪キャスターを搭載し、狭いスペースでも小回り抜群。2輪キャスターとは一線を画す快適な移動性能を実現しました。
●多機能を詰め込んだ、コンパクトサイズ
荷崩れを防ぐ固定バンドや、180°開く設計で荷造りも簡単。クッション入りの手提げ取っ手は、重い荷物でも疲れにくく、快適に持ち運べます。また、キャリーサポーターを使えば、大型スーツケースとの併用も簡単。これ1つで、出張がもっと便利で快適になります。
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR014BK
サンワダイレクト楽天市場店
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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
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サンワダイレクトau Pay マーケット店
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サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRF3VJKH
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。