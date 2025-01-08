人混みもスイスイ進める！操作性バツグンの4輪キャスターを搭載したキャリーバッグを1月8日に発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、操作性の高い4輪キャスターを搭載し、短期出張に最適な容量20Lのビジネスキャリーバッグ「200-BAGCR014BK」を発売しました。



おすすめポイント


●容量20Lで短期出張に最適な収納力


●荷物が取り出しやすいフロントオープンタイプ


●小回りの効く4輪タイプ



掲載ページ


ビジネスキャリーバッグ 横型 容量20L フロントオープン 4輪 1～2泊 小型 機内持ち込み ビジネスバッグ 出張 法人 ブラック


型番：200-BAGCR014BK　販売価格：10,728円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR014BK




●短期出張に最適


20Lの絶妙な収納力で、1～2泊の短期出張にぴったりなビジネスキャリーバッグです。


機内持ち込み対応サイズで、出張先での移動もスムーズ。






●フロントオープンで、取り出しやすさ抜群


荷物が取り出しにくい…そんなストレスとは無縁に！フロントオープンタイプの設計により、パソコンや書類をスマートに出し入れ可能。さらに、11個のポケットが整理整頓をサポート。バッグの中がごちゃごちゃする心配はもうありません。






●4輪キャスターで、スムーズな移動を実現


360°回転する4輪キャスターを搭載し、狭いスペースでも小回り抜群。2輪キャスターとは一線を画す快適な移動性能を実現しました。




●多機能を詰め込んだ、コンパクトサイズ


荷崩れを防ぐ固定バンドや、180°開く設計で荷造りも簡単。クッション入りの手提げ取っ手は、重い荷物でも疲れにくく、快適に持ち運べます。また、キャリーサポーターを使えば、大型スーツケースとの併用も簡単。これ1つで、出張がもっと便利で快適になります。










サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAGCR014BK


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-bagcr014bk/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-bagcr014bk.html


サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/721583957


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRF3VJKH





社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い



■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。