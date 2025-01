ÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤¬°ì¿ÍÆóÌò¡ª¡Ö¤ª»î¤·2²ó ÌµÎÁÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¡×TVCM¥ª¥ó¥¨¥¢

日本和装ホールディングス株式会社

日本和装では昨年春に従来の着付け教室とは大きく異なる「着付け体験」を開催し、多くの女性たちにきものの楽しさや素晴らしさを実感していただくことができました。そこで2025年は好評だった着付け体験をさらにバージョンアップした「お試し2回無料着付け体験」を全国で開催します。

1回だと駆け足になりがちでも、2回あれば、きものをぐっと身近に感じていただける、きものを楽しむ特別な体験です。

昨年に続き、CMに出演される冨永さんに撮影の感想を伺うと

「今年も真面目に、楽しく撮影させていただきました」

撮影後には「コントみたいで新鮮でした」と笑顔も見せてくださいました。

ご本人も大好きだという、きものについては

「噛めば噛むほど味わいのあるもののように、きものにもそのような傾向があると感じます。

自分の歴史の節々で、また自分が大人になっていくその過程で、きものというものはより意味深く、さらに面白くなっていくように思います」

まさにCMでは、そんな、きもの姿の冨永さんと(迷える)洋服の冨永さんが長椅子で向き合い、ユーモラスなやりとりで着付け体験の魅力を発信。きものを着てみたいけれどなかなか一歩を踏み出せない方の背中を後押しします。冨永さんの表現力、冨永さんとお揃いコーデのパペットなどにもご注目ください。

全国放映のテレビCM3種類をはじめ、インパクトのある冨永さんのリアクションが楽しい2種類のWebCMも公開中です。



■お試し2回 無料着付け体験

きものを楽しみ、新しい世界が広がる、2回の特別な体験をご用意。カリキュラム内に販売会はなく、2回で日本和装オリジナルの「簡単」「早くてラク」「美しい」着付けを体験できます。体験に必要な最低限の着付け小物は無料で貸し出し、きものをお持ちでない方はレンタルサービスもご用意しています。全国約430教室で開催。継続して習いたい方は体験コース終了後、受講料無料の「着付け教室」に通うことも可能です。

https://www.wasou.com/lp/

■テレビCM概要

・タイトル:「時間がない」篇/「失うもの」篇/「我慢」篇

・放映期間:2025年1月8日~

・放映地域:全国(一部地域を除く)

・出演:冨永愛さん



「時間がない」篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IG43Fm1f_e8 ]

「失うもの」篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=z8ITLG1Pv_g ]

「我慢」篇

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=k49gABuxg6w ]



■WEB限定CMは公式サイトからご視聴いただけます。

CMギャラリー|【受講料無料】きもの着付け教室の日本和装(https://www.wasou.com/cm/)



(https://www.wasou.com/cm/)

■冨永愛さん着用のコーディネート

きものは、能登の日本海をイメージした「能州紬」。帯は「博多織」、伝統技法・総浮(そううけ)で文様を表現した手織りの帯です。海藻(海草)染めを施した奥深い色柄のきものと、爽やかなグラデーションの帯が春らしいコーディネートです。

※きもの=井上/能州紬(絲藝苑(しげいえん)・上島洋山監修)、帯=はかた匠工芸/総浮

【冨永愛さん プロフィール】

モデル、17歳でNYコレクションにて世界ランウェイモデルとしてもデビュー。以後、世界の第一線でトップモデルとして活動しながら、テレビ、ラジオ、司会など多岐にわたり活躍。俳優としてテレビや映画にも出演し、2023年のNHK「大奥」では時代劇に初挑戦したことが大きな話題に。2025年には初出演となるNHK大河ドラマ「べらぼう」に大奥総取締役・高岳として登場します。

2001年第45回FECモデルオブザイヤー、2012年内閣府Profiles of “Passion without borders” Japanese、2019年VOGUE JAPAN Women of Our Timeなど受賞歴多数。

主な著作は2020年「冨永愛 美の法則」、2022年「美をつくる食事」(いずれもダイヤモンド社)など。2024年に出版した「冨永愛 新・幸福論 生きたいように生きる」(主婦の友社)は発売早々に重版となるなど、唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとしてクリエイティブな活動を展開。

2011年に国際協力NGO公益財団法人ジョイセフアンバサダー、2020年パリ・ファッションウィーク・オフィシャルアンバサダー、2021年相模原市名誉観光親善大使に任命されるなど、社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動でもメッセージを発信し続けています。

■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開(卒業生22万名超)、2025年春は「お試し2回 無料着付け体験」を全国約430教室で開催。

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 道面 義雄

上場区分 東証スタンダード市場(証券コード2499)

URL https://www.wasou.com