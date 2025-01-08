パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、業界初（※1）磁性流体ドライバーを採用したワイヤレスステレオインサイドホン テクニクス「EAH-AZ100」を2025年1月23日（＊）より発売します。

昨今、通信環境の発達や映像・音声の配信サービスの拡充、ストリーミングサービスの高音質化の加速に伴い、ワイヤレスイヤホンで高音質に視聴したいというニーズが高まっています。

本製品は、テクニクスで培った音響技術を搭載したインサイドホン「EAH-TZ700」で採用の磁性流体技術を用いた「磁性流体ドライバー」を新たに開発することで、自然な高域から豊かに響く低域の広帯域において、臨場感・躍動感あふれるクリアな高音質を実現しました。さらに、周囲の環境にあわせノイズを効率的に除去する業界最高クラス（※2）の新開発アダプティブノイズキャンセリングを搭載しています。また、長時間装着しても疲れにくいと好評の「コンチャフィット」形状は装着性の向上と小型化を実現しました。高音質で快適な着け心地により音楽に没入することができます。

さらに、ビジネスシーンでのニーズに応え、通話性能も向上しました。新開発「Voice Focus AI」により、業界で初めて（※3）AIを用いて受話時に通話相手のノイズも除去することで、双方向共にクリアで高品位な通話品質を実現しました。リモートワークや語学学習などで快適に使用できます。

パナソニックは高音質を快適な装着感で楽しめる本製品を趣味の音楽視聴やビジネスなど多彩なシーンで提案します。

＜主な特長＞

1. 業界初（※1）磁性流体ドライバーを搭載。低域から高域まで臨場感あふれる高音質を実現。

2. 長時間でも快適な装着感。小型化を実現した新「コンチャフィット」形状。

3. 趣味やビジネスシーンで快適な使用をサポートする充実の基本性能を搭載。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6066_1_5c80223956cbb621cf2525e6c2906e54.jpg ]

※1 完全ワイヤレスイヤホンにおいて、初めて磁性流体を用いたドライバーを搭載。パナソニック調べ。2025年1月23日発売予定。

※2 ノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。2024年10月31日現在。パナソニック調べ。JEITA（一般社団法人 電子情報技術産業協会）基準に則る。

※3 完全ワイヤレスイヤホンにおいて、初めて内蔵ICチップによるAIを用いた受話ノイズ除去を搭載。パナソニック調べ。2025年1月23日発売予定。

・Dolby、ドルビー、Dolby Atmos及びダブルD記号はDolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニックホームページに掲載いたします。

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全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]完全ワイヤレスイヤホン テクニクス EAH-AZ100を発売（2025年1月8日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250108-1

＜関連情報＞

・［Technics AZ100］磁性流体ドライバー【テクニクス公式】

https://youtu.be/1W16CVQLSXA

・EAH-AZ100の詳細・仕様

https://jp.technics.com/products/tws/az100/