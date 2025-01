Workvivo by Zoom、2 年連続「2024 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Intranet Packaged Solutions」でリーダーに選出

ZVC JAPAN 株式会社

※本メディアアラートは、2024 年 12 月 19 日に米国で発表されたプレスリリース(https://news.zoom.us/workvivo-named-a-leader-in-the-2024-gartner-magic-quadrant-for-intranet-packaged-solutions/)の抄訳版です。

2024年12月19日、カリフォルニア州サンノゼ - コミュニケーションを簡素化し、エンゲージメントを高める従業員体験プラットフォームである Workvivo by Zoom(https://www.zoom.com/ja/products/workvivo/) は、2024 Gartner Magic Quadrant for Intranet Packaged Solutions でリーダー(https://www.workvivo.com/2024-gartner-magic-quadrant/)(英語)に選ばれました。この調査は、イントラネット パッケージ ソリューション市場のベンダー 15 社を評価したもので、Workvivo は 2 年連続でこのカテゴリーのリーダーに選ばれました。



Gartner はイントラネット パッケージ ソリューションを、ビジネスと従業員のニーズを支える社内向けウェブサイトや、ウェブサイトのネットワーク、ポータル、ハブ、モバイルアプリなどのデジタル体験を創出、展開するためのソフトウェア製品と定義しています。



Workvivo by Zoom の共同設立者兼 CEO である John Goulding は、以下のように述べています。

「Gartner が Workvivo を 2 年連続で Leaders quadrant に選出したことは、大変喜ばしいことです。私たちはここ数年で目覚ましい成長を遂げ、Zoom による買収や Meta との提携によってさらにその成長が後押しされています。この提携により、Workplace from Meta 顧客向けの唯一の推奨移行パートナーにもなりました。

Workvivo はこの Quadrant 内では比較的新しいソリューションの 1 つですが、今では Fortune 10 企業や、Virgin Group、Dollar General、Bupa といった世界的に有名なブランドを含む企業に採用される従業員体験プラットフォームとなっています。Workvivo を作ったとき、私たちはイントラネットを作ろうとしたわけではありませんでしたが、多くのユーザーが従来のイントラネット ソリューションを廃止し、従業員とコミュニケーションを取るために、現代的でソーシャルなプラットフォームを選択しています。」



Zoom の最高営業責任者 兼 業績拡大責任者である Graeme Geddes は、以下のように述べています。

「Workvivo が 2 年連続で Gartner の Magic Quadrant に選ばれたことを誇りに思います。この市場は、進化を続ける本当に刺激的な高成長市場であり、Workvivo がこの分野で引き続き成功を収めることを確信しています。

Workvivo は Zoom Workplace を補完するものですが、新規顧客向けに独立した強力な製品も提供しています。Workvivo の強みである、大企業や現場の従業員数が多い企業向けのサービスは、Zoom にとって新たなビジネス チャンスをもたらします。Workvivo を使用している当社の顧客は、記録的なレベルのエンゲージメントと普及率を達成しており、AI Companion を含む新機能やより強力な統合を導入することで、このエンゲージメントがさらに高まることを期待しています。」



Gartner Magic Quadrant は、特定の市場におけるリサーチの集大成であり、該当市場の競合企業の相対的なポジションを広く把握することができます。Magic Quadrant は、グラフィック処理と統一された評価基準を適用することで、テクノロジー プロバイダーがどの程度自社のビジョンを実行しているか、また Gartner の市場見解に対してどの程度のパフォーマンスを発揮しているかを迅速に把握するのに役立ちます。



2024 年 5 月、Meta 社の Workplace from Meta ソリューションの廃止に伴い、Workvivo は Meta 社から唯一の優先パートナーに指名されました。それ以来 Workvivo は、多くの顧客を Workplace から Workvivo に移行してきました。



2023 年、Zoom はプラットフォームを拡張するために Workvivo を買収し、従業員が情報を得て、積極的に参加し、つながりを保てる新しい方法を顧客に提供しました。それ以来 Workvivo は Zoom デスクトップ クライアントで利用できるようになり、Workvivo のユーザーは、Zoom Meetings、Zoom Team Chat、その他の Zoom 製品とともに、すべてを 1 つのプラットフォームで利用できるようになりました。



2024 Gartner Magic Quadrant for Intranet Packaged Solutions の無料コピーは、こちら(https://www.workvivo.com/2024-gartner-magic-quadrant/)(英語)をクリックしてください。

Zoom のミッションは、無限に広がる人とのつながりを可能にする AI ファーストのワーク プラットフォームを提供することです。Zoom Workplace でチームワークを再構築 - Zoom の AI Companion を搭載したオープン コラボレーション プラットフォームで、チームの生産性を向上します。Zoom Workplace とともに、Zoom Contact Center を含む営業、マーケティング、カスタマー エクスペリエンス チーム向けの Zoom の Business Services は、顧客ライフサイクルを通じて顧客との関係を強化します。2011 年に創業した Zoom は上場しており(NASDAQ: ZM)、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。詳細については zoom.com(https://www.zoom.com/ja)をご覧ください。